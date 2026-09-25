في أقل من ساعتين.. نفاد تذاكر مباراة ميسي "الوداعية"

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وكان قد أعلن اعتزاله اللعب للمنتخب الأرجنتيني في أواخر شهر أغسطس، بعد مسيرة استمرت 21 عامًا، إلا أن المدرب سكالوني استدعاه مرة أخرى لخوض المباراة ضد بنين لمنحه وداعًا يليق بمسيرته. نفدت تذاكر مباراة وداع للمنتخب الأرجنتيني، التي ستجمعه بمنتخب بنين في 6 تشرين الأول، في غضون أقل من ساعتين.وكان قد أعلن اعتزاله اللعب للمنتخب الأرجنتيني في أواخر شهر أغسطس، بعد مسيرة استمرت 21 عامًا، إلا أن المدرب سكالوني استدعاه مرة أخرى لخوض المباراة ضد بنين لمنحه وداعًا يليق بمسيرته.





نفدت تذاكر المباراة الأخيرة لليونيل ميسي مع في غضون 90 دقيقة تقريبًا، فقد سارع المشجعون لحجز مقاعدهم في مباراة الوداع المقررة في 6 تشرين الأول ضد بنين على ملعب "مونومنتال" في بوينس آيرس.



طُرحت التذاكر عبر منصة "Deportick" في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس، وشهدت إقبالاً فوريًا، ما وضع آلاف المشجعين في طوابير انتظار افتراضية.



وأفادت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية بأن التذاكر بيعت بالكامل في غضون ساعة ونصف، فيما أكدت صحيفتا "دياريو بوبولار" و"أولي" أيضًا أن عملية البيع استغرقت نحو 90 دقيقة. وتُعد مباراة بنين الأخيرة ضمن سلسلة من ثلاث مباريات ودية يخوضها المنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بحيث تشمل المباريات الأخرى مواجهة بوليفيا في 30 أيلول في قرطبة، ومواجهة بوركينا فاسو في 3 تشرين الأول في بوينس آيرس.نفدت تذاكر المباراة الأخيرة لليونيل ميسي مع في غضون 90 دقيقة تقريبًا، فقد سارع المشجعون لحجز مقاعدهم في مباراة الوداع المقررة في 6 تشرين الأول ضد بنين على ملعب "مونومنتال" في بوينس آيرس.طُرحت التذاكر عبر منصة "Deportick" في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس، وشهدت إقبالاً فوريًا، ما وضع آلاف المشجعين في طوابير انتظار افتراضية.وأفادت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية بأن التذاكر بيعت بالكامل في غضون ساعة ونصف، فيما أكدت صحيفتا "دياريو بوبولار" و"أولي" أيضًا أن عملية البيع استغرقت نحو 90 دقيقة.

كما ذكرت صحيفة "لا ناسيوني" أن بعض المستخدمين واجهوا فترات انتظار تجاوزت الساعة، وظهرت شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الصعوبات التي واجهها المشجعون في الوصول إلى نظام حجز التذاكر.



وبحسب المعلومات التي نشرها الاتحاد الأرجنتيني (AFA)، بلغ سعر أرخص تذاكر الدخول العام 90 ألف بيزو ، في حين وصل سعر أغلى المقاعد إلى 480 ألف بيزو. (إرم نيوز)