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رياضة

700 مليون يورو.. خطة برشلونة لإنعاش خزينته

Lebanon 24
25-09-2026 | 12:08
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700 مليون يورو.. خطة برشلونة لإنعاش خزينته
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يراهن نادي برشلونة الإسباني على مشروع ملعب "كامب نو" الجديد لتعزيز موارده المالية خلال السنوات المقبلة، إذ يتوقع تحقيق عوائد مضمونة تقارب 700 مليون يورو من مقاعد كبار الشخصيات.
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وأعلن النادي الكتالوني أنه يخطط لبيع ألفي ترخيص طويل الأجل لمقاعد كبار الشخصيات، ضمن استراتيجيته لتحويل الملعب بعد إعادة تطويره إلى أحد أبرز مصادر الدخل المستدامة للنادي.

وستُطرح المقاعد بموجب تراخيص تمتد لفترات تتراوح بين 15 و30 عاماً، على أن تُدفع قيمة التراخيص مقدماً، فيما يتوقع برشلونة الانتهاء من بيع جميع المقاعد المخصصة خلال عامين ونصف العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي برشلونة إلى زيادة العائدات التي يوفرها "كامب نو" بعد مشروع إعادة تطويره، والاستفادة بصورة أكبر من المساحات والخدمات المخصصة لكبار الشخصيات.

وأوضح النادي أن الإيرادات المتوقعة من هذه المقاعد ستُحتسب على امتداد فترات العقود، بما يوفر مورداً مالياً طويل الأجل، في وقت يراهن فيه برشلونة على الملعب الجديد لتعزيز موارده وتحسين قدرته المالية خلال السنوات المقبلة.
 
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