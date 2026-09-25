تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

من خصم النقاط إلى الطرد.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي؟

Lebanon 24
25-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من خصم النقاط إلى الطرد.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي؟
من خصم النقاط إلى الطرد.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "ذا أثلتيك"، نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية، إدانة مانشستر سيتي بـ114 تهمة من أصل 115 تتعلق بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، في قضية قد تفتح الباب أمام عقوبات غير مسبوقة بحق النادي.
Advertisement

وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق موسع فتحه الدوري الإنجليزي الممتاز في شباط 2023، عقب سنوات من الجدل والتحقيقات التي ارتبط جانب منها بتسريبات نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية عام 2018.

وتتعلق الاتهامات بمخالفات وقعت بين عامي 2009 و2018، وتشمل عدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وعدم الإفصاح بصورة كاملة عن مدفوعات اللاعبين والمدربين، إضافة إلى انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي وقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي.

ورغم الحديث عن ثبوت الإدانة، لم تُحدد العقوبات النهائية بعد، فيما تشمل الخيارات المطروحة فرض غرامات مالية، أو خصم نقاط، أو تطبيق عقوبة بأثر رجعي قد تكون لها تداعيات على ألقاب سابقة، وصولاً إلى احتمال طرد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المتوقع أن يتقدم النادي بطعن في القرار.

وفي أول تعليق، قال متحدث باسم مانشستر سيتي إن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة وسرية، مؤكداً تمسك النادي بموقفه السابق واحترامه للإجراءات القانونية المستقلة طوال فترة التحقيق.

وسبق أن خاض مانشستر سيتي نزاعاً قانونياً مع الاتحاد الأوروبي، إذ ألغت محكمة التحكيم الرياضي عام 2020 قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، بسبب سقوط بعض المخالفات بالتقادم وعدم ثبوت مخالفات أخرى، مع فرض غرامة عليه لعدم التعاون.

وتأتي القضية في وقت يتصدر فيه مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استهل موسم 2026-2027 بخمسة انتصارات متتالية.
 
مواضيع ذات صلة
صفقة ضخمة جدا تقرب لاعب تشيلسي من مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق شفهي يقرب ألان إلياس من مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"مانشستر سيتي" يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يرحل هالاند عن مانشستر سيتي؟
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 10:23:48 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الاتحاد الأوروبي

مانشستر سيتي

الألمانية

العقوبات

سنوات من

الأوروبي

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-09-26
Lebanon24
01:04 | 2026-09-26
Lebanon24
23:54 | 2026-09-25
Lebanon24
15:24 | 2026-09-25
Lebanon24
14:38 | 2026-09-25
Lebanon24
13:00 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24