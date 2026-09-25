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رياضة

تمرد أوروبي على "فيفا".. 4 دوريات كبرى تطالب بالتغيير

Lebanon 24
25-09-2026 | 15:24
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وجهت روابط الدوري في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبة بإجراء إصلاحات جوهرية في نظام الحوكمة داخل الاتحاد.
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وقالت الدوريات الأربعة، في بيان مشترك، إن إصلاح الحوكمة بات "أمراً لا غنى عنه" لإعادة وضع حدود تنظيمية واضحة داخل "فيفا"، وضمان بقاء الملفات التأديبية بعيدة عن أي تدخل سياسي.

وأضافت أنها تتحدث "بصوت واحد"، في ظل ما وصفته بالتوسع المستمر لنفوذ "فيفا"، وما يترتب عليه من تأثير في مختلف الأطراف المعنية بكرة القدم.

ويأتي البيان في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، على خلفية مقترحات سابقة لإنشاء شركة تجارية تتولى إدارة أبرز بطولات الاتحاد، من بينها كأس العالم وكأس العالم للأندية.

وأكدت روابط الدوريات أن أزمة الحوكمة "تتجاوز دور شخص واحد"، متسائلة عن مدى ملاءمة جمع رئيس "فيفا" السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية في الوقت نفسه، من دون وجود ضوابط وتوازنات فعالة.

ويُعد إنفانتينو حتى الآن المرشح الوحيد لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة في 18 آذار 2027، فيما يستمر باب الترشح حتى 18 تشرين الثاني المقبل.
 
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