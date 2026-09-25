حسام حسن: لهذا السبب تم استبدال محمد صلاح

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كشف لمنتخب مصر حسام حسن، مساء الجمعة، مدرب منتخب مصر سبب استبدال في الدقيقة 60 خلال مواجهة أنغولا، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات .وقال حسام حسن في : "بالطبع كنا نتمنى الفوز بالمباراة وإسعاد الجمهور، ولكن كل شيء وارد في ، وأنا أثق في لاعبي منتخب مصر".وأضاف: "خروج محمد صلاح وجهة نظر فنية، واللاعب ليس مصابا، وأنا المسؤول عن ذلك".وأتم تصريحاته "بالتأكيد ستكون هناك ظروف صعبة خلال مواجهة بعد أيام، ولكن لا أحد يقصر، وسنحاول الفوز في المباريات المقبلة".وتلعب مباراة مصر وجنوب يوم 29 من ايلول الجاري الموافق الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.