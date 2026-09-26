بعد لحظات من تسجيله هدفا.. مبابي يخرج مصابا

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خرج قائد منتخب كيليان مبابي مصابا بعدما بدا أنه تعرض لإصابة في ركبته اليسرى، وذلك بعد لحظات من افتتاحه التسجيل أمام في الأمم الأوروبية، الجمعة.وفي الدقيقة 54، تلقى مهاجم تمريرة من مايكل أوليسي، قبل أن يسدد بقدمه اليمنى ويخدع الحارس أوغورجان تشاكير، مفتتحا التسجيل.إلا أنه لم يحتفل بالهدف، إذ بدأ يعرج قبل أن يستلقي على أرض الملعب، وملامح الألم بادية على وجهه، ممسكا بالجهة الخلفية من ركبته اليسرى.وحاول قائد منتخب "الديوك" لبعض الوقت مواصلة اللعب، قبل أن يقرر الخروج نهائيا في الدقيقة 59.وحل ديزيريه دويه بدلا منه، بينما توجه مبابي مباشرة إلى غرف تبديل الملابس، وهو لا يزال يعرج بشكل طفيف، بعد أن تلقى تشجعيا سريعا ووديا من مدربه زين الدين زيدان.وتخوض فرنسا 3 مباريات أخرى في دوري الأمم، أمام بلجيكا في 28 من ايلول الجاري، ثم إيطاليا في 2 تشرين الاول، قبل أن تجدد مواجهتها مع "الشياطين الحمر" في الخامس من الشهر نفسه.