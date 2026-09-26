هبوط مانشستر سيتي قد يفتح باب رحيل هالاند.. ريال مدريد يترقب

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وكانت صحيفة "ذا أثلتيك" قد ذكرت أن اللجنة المستقلة استقرت على إدانة سيتي في 114 من أصل 115 تهمة، من دون صدور قرار نهائي بشأن .وتشمل الاتهامات عدم تقديم معلومات مالية دقيقة خلال تسعة مواسم، بين 2009-2010 و2017-2018، وعدم الكشف الكامل عن تفاصيل راتب المدرب السابق روبرتو مانشيني بين موسمي 2009-2010 و2012-2013.وبحسب صحيفة "ماركا" ، سيصبح هالاند هدفاً رئيسياً لريال إذا عوقب مانشستر سيتي بالهبوط أو خصم عدد كبير من النقاط أو سحب ألقاب منه.ورغم ارتباط المهاجم النرويجي بعقد حتى عام 2034 واعتباره محور مشروع النادي الإنكليزي، فإن عقوبة قوية قد تدفعه إلى دراسة الرحيل.وسبق لريال مدريد أن أبدى اهتمامه بهالاند قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، وحافظ على قنوات التواصل معه، ما يجعله وجهة محتملة إذا قرر الاستماع إلى العروض.لكن إتمام الصفقة يبدو معقداً في ظل وجود وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام بعقود طويلة، ما قد يفرض على النادي بيع أحد نجومه قبل التحرك لضم هالاند.ويدخل أيضاً ضمن الأندية المهتمة بالمهاجم النرويجي، في ظل بحثه عن رأس حربة بارز لمشروعه خلال السنوات المقبلة.