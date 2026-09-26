تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بسبب أرضية الملعب.. محمد صلاح يغيب عن مواجهة جنوب السودان

Lebanon 24
26-09-2026 | 15:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بسبب أرضية الملعب.. محمد صلاح يغيب عن مواجهة جنوب السودان
بسبب أرضية الملعب.. محمد صلاح يغيب عن مواجهة جنوب السودان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان، المقررة الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.
Advertisement


وأوضح الاتحاد أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر إراحة صلاح بسبب إقامة اللقاء على ملعب "جوبا" ذي الأرضية الصناعية "الترتان"، حفاظاً على سلامة اللاعب البالغ 34 عاماً.


وقال الاتحاد في بيان: "تم الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب ومحمد صلاح قبل مباراة أنغولا على عدم لعب مباراة جنوب السودان، وفضّل الجهاز الفني ذلك حفاظاً على اللاعب".


وكان صلاح قد شارك أساسياً في تعادل مصر مع أنغولا من دون أهداف، الجمعة، قبل استبداله في الدقيقة 61.


وحملت المباراة الرقم 120 في مسيرة صلاح الدولية، فيما يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 68 هدفاً، بفارق هدف واحد عن حسام حسن.


ويتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق فوزه الأول في التصفيات بعد تعادله مع أنغولا، بينما تتصدر مالاوي المجموعة بـ3 نقاط عقب فوزها على جنوب السودان 2-1. ويملك منتخبا مصر وأنغولا نقطة واحدة لكل منهما، فيما تتذيل جنوب السودان الترتيب بلا نقاط.


ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقررة في كينيا وأوغندا وتنزانيا.
مواضيع ذات صلة
حسام حسن: لهذا السبب تم استبدال محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إيقاف رخصة محمد صلاح 6 أشهر.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا غاب محمد صلاح عن الكرة الذهبية 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"لفتة لامست قلوبنا".. وزير الخارجية المصري يشكر تركيا بسبب محمد صلاح
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد المصري لكرة القدم

المجموعة الثانية

الاتحاد المصري

جنوب السودان

لكرة القدم

محمد صلاح

كرة القدم

حسام حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-09-26
Lebanon24
15:46 | 2026-09-26
Lebanon24
15:19 | 2026-09-26
Lebanon24
13:46 | 2026-09-26
Lebanon24
10:00 | 2026-09-26
Lebanon24
08:00 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24