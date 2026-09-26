بسبب أرضية الملعب.. محمد صلاح يغيب عن مواجهة جنوب السودان

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وأوضح الاتحاد أن الجهاز الفني بقيادة قرر إراحة صلاح بسبب إقامة اللقاء على ملعب "جوبا" ذي الأرضية الصناعية "الترتان"، حفاظاً على سلامة اللاعب البالغ 34 عاماً.وقال الاتحاد في بيان: "تم الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب ومحمد صلاح قبل مباراة أنغولا على عدم لعب مباراة جنوب ، وفضّل الجهاز الفني ذلك حفاظاً على اللاعب".وكان صلاح قد شارك أساسياً في تعادل مصر مع أنغولا من دون أهداف، الجمعة، قبل استبداله في الدقيقة 61.وحملت المباراة الرقم 120 في مسيرة صلاح الدولية، فيما يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 68 هدفاً، بفارق هدف واحد عن حسام حسن.ويتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق فوزه الأول في التصفيات بعد تعادله مع أنغولا، بينما تتصدر مالاوي المجموعة بـ3 نقاط عقب فوزها على جنوب السودان 2-1. ويملك منتخبا مصر وأنغولا نقطة واحدة لكل منهما، فيما تتذيل جنوب السودان الترتيب بلا نقاط.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقررة في كينيا وأوغندا وتنزانيا.