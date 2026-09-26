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خاص

"الرياضي" يدافع عن لقب "وصل"... ولحظة تاريخية تنتظره في ملعب "نهاد نوفل"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
26-09-2026 | 09:46
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الرياضي يدافع عن لقب وصل... ولحظة تاريخية تنتظره في ملعب نهاد نوفل
الرياضي يدافع عن لقب وصل... ولحظة تاريخية تنتظره في ملعب نهاد نوفل photos 0
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يفتتح نادي "الرياضي بيروت" دفاعه عن لقب بطولة "وصل" لكرة السلة مساء اليوم السبت أمام نادي "إنديان ريلوايز"الهندي، في قاعة نهاد نوفل عند الساعة 8:45 بتوقيت لبنان. تبدو المباراة فرصة مناسبة لبداية قوية، لكنها أيضاً أول اختبار لنادي "الرياضي" الذي يريد إحراز اللقب للمرة الثالثة توالياً بتشكيلة تغيّرت منذ تتويجه الأخير.
 
 
الرياضي مرشح للفوز، بحكم خبرته وتصدره دوري غرب آسيا هذا الموسم بستة انتصارات مقابل خسارتين. لكن خصمه لا يأتي إلى ذوق مكايل لمجرد المشاركة، فنادي "إنديان ريلوايز" الهندي بطل الهند، وقد عزز صفوفه باللاعب كليانثوني إيرلي الاميركي، الذي واجه الرياضي مع الحكمة في نهائي 2024، وتيم دالغر صاحب التجربة في الدوري اللبناني. لذلك، سيكون ضبط الكرات المرتدة والحد من فرص التسجيل السهلة مؤشراً إلى جاهزية الرياضي، بقدر ما ستكون النتيجة نفسها.
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السؤال الأكبر يرافق "الرياضي" إلى ما بعد الافتتاح. وائل عرقجي، أفضل لاعب في النسخة الماضية، يغيب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. صحيح أن الفريق أثبت قدرته على الفوز من دونه، إلا أن مباريات الأدوار الحاسمة تطرح اختباراً مختلفاً: من يقود الهجوم حين يتباطأ الإيقاع وتصبح كل هجمة ثمينة؟ يأتي ذلك في حين أعلن النادي عودة زاك لوفتون والتعاقد مع دونوفان وليامز ونيك وست، وسيكون انسجام الإضافات مع بقية الفريق عاملاً أساسياً على أرض الملعب.
 
بعد المباراة مع نادي "إنديان ريلوايز" الهندي، ينتظر "الرياضي" نادي الكويت الاثنين، ثم الاتحاد السعودي الأربعاء. ويتأهل فريقان فقط من المجموعة إلى نصف النهائي، قبل نهائي يُحسم بمباراة واحدة. لهذا، تمنح البداية الجيدة الرياضي هامشاً مهماً، لكن حظوظه الحقيقية ستتضح أمام منافسين يملكان خبرة "وصل"والقدرة على معاقبة فترات التراجع.
 
وعليه، يدخل "الرياضي" البطولة مرشحاً، شرط أن يحوّل أفضلية الأرض والخبرة إلى أداء ثابت عندما ترتفع صعوبة المواجهات.
 
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