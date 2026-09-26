"الرياضي" يدافع عن لقب "وصل"... ولحظة تاريخية تنتظره في ملعب "نهاد نوفل"

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الرياضي مرشح للفوز، بحكم خبرته وتصدره غرب آسيا هذا الموسم بستة انتصارات مقابل خسارتين. لكن خصمه لا يأتي إلى ذوق مكايل لمجرد المشاركة، فنادي "إنديان ريلوايز" الهندي بطل الهند، وقد عزز صفوفه باللاعب كليانثوني إيرلي ، الذي واجه الرياضي مع في نهائي 2024، وتيم دالغر صاحب التجربة في الدوري اللبناني. لذلك، سيكون ضبط الكرات المرتدة والحد من فرص التسجيل السهلة مؤشراً إلى جاهزية الرياضي، بقدر ما ستكون النتيجة نفسها.السؤال الأكبر يرافق "الرياضي" إلى ما بعد الافتتاح. وائل عرقجي، أفضل لاعب في النسخة الماضية، يغيب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي. صحيح أن الفريق أثبت قدرته على الفوز من دونه، إلا أن مباريات الأدوار الحاسمة تطرح اختباراً مختلفاً: من يقود الهجوم حين يتباطأ الإيقاع وتصبح كل هجمة ثمينة؟ يأتي ذلك في حين أعلن النادي عودة زاك لوفتون والتعاقد مع دونوفان وليامز ونيك وست، وسيكون انسجام الإضافات مع بقية الفريق عاملاً أساسياً على أرض الملعب.بعد المباراة مع نادي "إنديان ريلوايز" الهندي، ينتظر "الرياضي" نادي الكويت الاثنين، ثم الاتحاد السعودي الأربعاء. ويتأهل فريقان فقط من المجموعة إلى نصف النهائي، قبل نهائي يُحسم بمباراة واحدة. لهذا، تمنح البداية الجيدة الرياضي هامشاً مهماً، لكن حظوظه الحقيقية ستتضح أمام منافسين يملكان خبرة "وصل"والقدرة على معاقبة فترات التراجع.وعليه، يدخل "الرياضي" البطولة مرشحاً، شرط أن يحوّل أفضلية الأرض والخبرة إلى أداء ثابت عندما ترتفع صعوبة المواجهات.