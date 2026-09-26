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رياضة

في عمر 11 عاماً.. ياباني يصبح أصغر بطل في آسياد 2026

Lebanon 24
26-09-2026 | 10:53
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في عمر 11 عاماً.. ياباني يصبح أصغر بطل في آسياد 2026
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تُوّج الياباني يوكي كوريهارا، البالغ 11 عاماً، بلقب أصغر بطل في دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعدما أحرز ذهبية مسابقة "أبطال بويو بويو" ضمن منافسات الرياضات الإلكترونية.

وحقق كوريهارا، وهو طالب في المرحلة الابتدائية، فوزاً كبيراً بنتيجة 10-2 في المباراة النهائية، بعدما تأخر في بدايتها 1-0، متفوقاً على منافسين كان بعضهم يكبره بنحو 3 أضعاف عمره.

وقال عقب فوزه: "بصراحة، شعرت بقليل من الخجل، لذلك لم أتمكن من إظهار تعابيري أو تغيير ملامح وجهي كثيراً".

وبدا اللاعب الياباني هادئاً خلال مراسم التتويج، إذ انحنى قليلاً ولوّح بيده أثناء تسلمه الميدالية، قبل أن يقول: "أنا سعيد جداً. الميدالية الذهبية جميلة للغاية ولامعة وثقيلة".

وكشف كوريهارا أنه يحرص على تناول سمك الأنقليس استعداداً للمسابقات.

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