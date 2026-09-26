ميسي يستعد لآخر ظهور بقميص الأرجنتين

أكد للمنتخب الأرجنتيني ، سكالوني، أن الظهور الأخير للنجم بقميص بلاده أمام بنين في السادس من تشرين الأول المقبل سيكون لحظة عاطفية ومؤثرة، مشيراً إلى رغبته في أن يحظى قائد المنتخب السابق بوداع يليق بمسيرته أمام جماهير .

وقال سكالوني: «سيكون من الصعب ألا نبكي»، موضحاً أنه حرص على منح فرصة توديع الجماهير في ملعب «مونومنتال» بالعاصمة .

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي، بعد مسيرة استثنائية مع المنتخب الأرجنتيني خاض خلالها 207 مباريات وسجل 125 هدفاً منذ ظهوره الأول عام 2005، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف مع منتخب بلاده.

وحقق ميسي مع الأرجنتين لقب «كوبا أميركا» عامي 2021 و2024، إضافة إلى التتويج بكأس العالم 2022، قبل أن يصل المنتخب إلى نهائي مونديال 2026، الذي خسره أمام .

ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراته الأخيرة مع الأرجنتين أمام بنين، وسط تحضيرات خاصة لتكريم اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً.

وتستعد شركة «أديداس» لتصميم قميص خاص لميسي خلال مباراة الوداع، يتضمن شعاراً مخصصاً على شكل حرف «M» بدلاً من شعار الشركة في موضعه المعتاد، إلى جانب تفاصيل ذهبية على شعار المنتخب ورقم القميص.

كما سيظهر ميسي بحذاء خاص للمباراة، يغلب عليه اللون الأبيض مع تفاصيل بالأسود والأزرق ولمسات ذهبية.

روميرو قائداً جديداً للأرجنتين

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وفي سياق متصل، أعلن سكالوني أن المدافع كريستيان روميرو سيتولى قيادة المنتخب الأرجنتيني بعد اعتزال ميسي دولياً.

وقال خلال مؤتمر صحافي مساء الجمعة إن روميرو سيكون القائد، بعدما كان القائد الثالث خلف ميسي ونيكولاس أوتاميندي، مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية ارتداء إيميليانو مارتينيز أو رودريغو دي بول أو لاوتارو مارتينيز شارة القيادة.

وسبق لروميرو، البالغ 28 عاماً، حمل شارة قيادة الأرجنتين في ثلاث مباريات، أمام تشيلي وفنزويلا وموريتانيا، خلال السنوات الأخيرة.