تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إنكلترا "تعانق الفوضى"... وإسبانيا تكشف ما ينقصها للفوز بالألقاب

Lebanon 24
27-09-2026 | 03:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إنكلترا تعانق الفوضى... وإسبانيا تكشف ما ينقصها للفوز بالألقاب
إنكلترا تعانق الفوضى... وإسبانيا تكشف ما ينقصها للفوز بالألقاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أظهرت خسارة إنكلترا أمام إسبانيا 2-3 أن اللعب السريع والجريء قد يصنع لحظات مثيرة، لكنه لا يكفي وحده للفوز بالمباريات الكبرى، وفق تحليل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويرى كاتب التحليل فيل مكنولتي أن المنتخب الإنكليزي طبق فكرة مدربه توماس توخيل بشأن "احتضان الفوضى"، لكنه افتقد السيطرة التي تميز إسبانيا، بطلة العالم وأوروبا، والتي رفعت سلسلة مبارياتها من دون هزيمة إلى 39 مواجهة.

وبدأت إنكلترا المباراة بصورة مرتبكة، إذ استغل لامين يامال خطأ مارك غويهي ليسجل بعد دقيقتين، بينما ألغِي هدف لفيران توريس بداعي التسلل، وتصدى الحارس جيمس ترافورد لمحاولة أخرى قبل أن يهدر المهاجم الإسباني فرصة منفرداً.

لكن المنتخب الإنكليزي تخلى لاحقاً عن محاولة تقليد أسلوب إسبانيا في التمرير، واعتمد سرعته وقوته الهجومية، ليقلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عبر أنتوني غوردون وهاري كين.

وجاءت نقطة التحول بعد الاستراحة، عندما انزلق كين أثناء تنفيذ ركلة جزاء واصطدمت كرته بالعارضة، قبل أن تعاقب إسبانيا أصحاب الأرض على أخطاء دفاعية جديدة. وفقد نيكو أوريلي الكرة قبل هدف التعادل الذي سجله أليكس باينا، ثم حسم ميكيل أويارزابال المباراة في الدقيقة 74.

وسلط التقرير الضوء على هشاشة دفاع إنكلترا، بعدما استقبل المنتخب 13 هدفاً في مبارياته الست الأخيرة بمختلف المسابقات، مقابل سبعة أهداف فقط خلال أول 17 مباراة بقيادة توخيل. في المقابل، برز غوردون وجود بيلينغهام بوصفهما الأفضل في صفوف الفريق، بينما خرج الحارس ترافورد من اللقاء بانطباع إيجابي رغم تلقيه ثلاثة أهداف.

ورفض توخيل وصف المباراة بالفوضوية، مؤكداً أن فريقه لعب بشجاعة واستعاد الكرة مراراً في نصف ملعب إسبانيا. وقال عن الفارق بين المنتخبين: "لم نرَ فارقاً سوى في التنفيذ الفني. كانوا أفضل منا في الأمتار العشرين الأخيرة".

لكن تحليل "بي بي سي" خلص إلى أن هذه الأفضلية الفنية هي تحديداً ما يفصل بين منتخب يحقق الألقاب وآخر يقترب منها من دون أن يحسمها، وأن إنكلترا تحتاج إلى إضافة السيطرة والهدوء إلى قوتها وسرعتها إذا أرادت إنهاء انتظارها الممتد منذ كأس العالم 1966.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما الذي ينقص لبنان ليقنع المستثمرين؟
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
سمفونية فوق السحاب.. عندما تعانق الموسيقى قمم المزار
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي يكشف النظام الغذائي الذي يتبعه بهدف إنقاص وزنه
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هافيرتز: نريد الفوز بكل الألقاب
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس العالم

البريطانية

البريطاني

بي بي سي

إسبانيا

إنكليزي

أوروبا

الكرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-09-27
Lebanon24
04:26 | 2026-09-27
Lebanon24
04:07 | 2026-09-27
Lebanon24
03:27 | 2026-09-27
Lebanon24
03:15 | 2026-09-27
Lebanon24
02:33 | 2026-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24