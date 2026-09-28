بالصورة... هذه الدولة العربية ستستضيف "خليجي 28" رسمياً

أعلن اتحاد كأس ، الاثنين، استضافة للنسخة المقبلة من بطولة كأس "خليجي 28".

ونشر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة للإعلان، مرفقة بعبارة: "العراق يستعد لاستقبال خليجي 28".

وتُقام حالياً منافسات "خليجي 27" في مدينة جدة ، فيما تنتقل البطولة في نسختها المقبلة إلى العراق.

ويملك العراق أربعة ألقاب في كأس الخليج، كان آخرها في "خليجي 25" عام 2023، عندما تغلب على 3-2 في النهائي.

وستكون "خليجي 28" ثالث نسخة يستضيفها العراق، بعد نسختي 1979 و2023.