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رياضة

بالصورة... هذه الدولة العربية ستستضيف "خليجي 28" رسمياً

Lebanon 24
28-09-2026 | 08:53
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أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الاثنين، استضافة العراق للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج "خليجي 28".

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة للإعلان، مرفقة بعبارة: "العراق يستعد لاستقبال خليجي 28".

وتُقام حالياً منافسات "خليجي 27" في مدينة جدة السعودية، فيما تنتقل البطولة في نسختها المقبلة إلى العراق.

ويملك العراق أربعة ألقاب في كأس الخليج، كان آخرها في "خليجي 25" عام 2023، عندما تغلب على عُمان 3-2 في النهائي.

وستكون "خليجي 28" ثالث نسخة يستضيفها العراق، بعد نسختي 1979 و2023.

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