من هو حكم مباراة السعودية والعراق في "خليجي 27"؟

أسندت لجنة الحكام مهمة قيادة مباراة والعراق، المقررة مساء غدٍ الثلاثاء، إلى طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العربي "خليجي 27".

ويتربع المنتخب السعودي على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على الكويت بهدف نظيف وعُمان بثلاثية، ليضمن تأهله إلى نصف النهائي.

في المقابل، يحتل المركز الثاني بـ4 نقاط، إثر تعادله مع عُمان وفوزه على الكويت 3-2، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية أمام السعودية لتعزيز حظوظه في التأهل.

وتقام المباراة غدًا الثلاثاء 29 أيلول، عند الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإنماء في جدة.

من هو داني ماكيلي؟

يُعد داني ماكيلي من أبرز الحكام الهولنديين، إذ وُلد في 28 كانون الثاني 1983 بجزيرة كوراساو، ونال الشارة الدولية عام 2011.

وأدار ماكيلي عددًا من المباريات المهمة في ودوري أبطال والدوري ، كما قاد نصف نهائي 2020 بين إنجلترا والدنمارك، ونهائي الدوري الأوروبي في العام نفسه بين إشبيلية وإنتر ميلان.

وإلى جانب التحكيم، يعمل ماكيلي في الشرطة الهولندية.