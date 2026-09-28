رغم غياب سوليفان.. فيلادلفيا يقفز في تصنيف قوة الدوري الأميركي

واصل فيلادلفيا يونيون صعوده اللافت في الدوري الأميركي ، بعدما تغلب على أورلاندو سيتي بنتيجة 4-2 رغم غياب ثلاثة من لاعبيه لانضمامهم إلى المنتخب الأميركي، بينهم كافان سوليفان، ثاني أكثر لاعبي الفريق مساهمة في الأهداف.

Advertisement

ورفعت هذه النتيجة فيلادلفيا من المركز السادس إلى الخامس في تصنيف القوة الأسبوعي الذي نشرته شبكة "ESPN"، إذ نجح الفريق في تجاوز غياب سوليفان بفضل تألق إيلوسكي وإنديانا فاسيليف، بعدما ساهم كل منهما في ثلاثة أهداف، وسجل الأول ثلاثية.

وحافظ ناشفيل على الصدارة بعد فوزه على تورونتو 2-0، في مباراة سجل خلالها هاني مختار هدفين، ليصبح اللاعب الـ16 في تاريخ الدوري الذي يصل إلى حاجز 100 هدف. ويتقدم ناشفيل بفارق عشر نقاط قبل سبع مباريات من نهاية الموسم، مع امتلاك فانكوفر مباراة مؤجلة.

وجاء سانت لويس في المركز الثاني، يليه فانكوفر وايتكابس ثالثاً، فيما بقي ميامي رابعاً رغم خسارته أمام كولومبوس كرو 2-1 بهدف حاسم في الدقيقة 98. وكان قد سجل هدف ميامي من ركلة حرة، قبل أن تتعقد مهمة الفريق بطرد سانتياغو موراليس بسبب إضاعة الوقت.

وسجل سان خوسيه أحد أبرز التحركات في التصنيف، متقدماً من المركز الـ17 إلى الـ14 بعد فوزه على بورتلاند 3-1 وتمديد سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى ست. كما تقدم دالاس إلى المركز الـ12، وسياتل إلى الـ18، وكولومبوس إلى الـ22 بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

في المقابل، تراجع إف سي إلى المركز التاسع بعد خسارته أمام دالاس وتحقيقه فوزاً واحداً فقط في آخر عشر مباريات، ما دفع النادي إلى الانفصال عن مدربه مارك دوس سانتوس.

وكان التراجع الأكبر من نصيب سينسيناتي، الذي هبط من المركز الـ13 إلى الـ16 عقب خسارته أمام مونتريال 3-1، بعدما استقبلت شباكه 17 هدفاً خلال مبارياته الخمس الأخيرة.