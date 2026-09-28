"بلادنا أفضل بعشر مرات"... قائد منتخب إسرائيل يشعل أزمة مع منتخب إيرلندا

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وبدأ التوتر قبل انطلاق المباراة، عندما وجّه لاعبو إيرلندا أنظارهم نحو الأرض خلال عزف النشيد الإسرائيلي، فيما أدار أفراد الجهاز الفني ظهورهم إلى الملعب. كما امتنع اللاعبون الإيرلنديون عن مصافحة منافسيهم وتبادل الرايات، احتجاجاً على العمليات العسكرية في غزة.وقال سولومون، لاعب وست هام الإنكليزي، لقناة "سبورت 5" الإسرائيلية: "لو قلت ما أفكر فيه بشأنهم، فمن المحتمل أن أتعرض للإيقاف لعدة مباريات"، مضيفاً: "من الواضح أنهم يكرهوننا ونحن لا نحبهم".وعندما سُئل عن تصرف لاعبي إيرلندا أثناء النشيد، قال: "لا يهمونني. لدينا بلد أفضل بعشر مرات من بلدهم وأقوى منه. لدينا دولة رائعة وشعب رائع".وأضاف: "نحن فخورون بارتداء قميص المنتخب وبكوننا إسرائيليين، وفخورون ببلادنا وجنودنا. يمكنهم القيام بما يريدون، لكننا نحب بلدنا وسيبقى الأمر كذلك دائماً".وفازت إيرلندا بالمباراة بنتيجة 3-0 في مدينة ديبريتسن المجرية، حيث أقيم اللقاء على أرض محايدة. ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب الأحد المقبل في ، أيضاً بعيداً عن ملعبَي المنتخبين.