تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"بلادنا أفضل بعشر مرات"... قائد منتخب إسرائيل يشعل أزمة مع منتخب إيرلندا

Lebanon 24
28-09-2026 | 16:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بلادنا أفضل بعشر مرات... قائد منتخب إسرائيل يشعل أزمة مع منتخب إيرلندا
بلادنا أفضل بعشر مرات... قائد منتخب إسرائيل يشعل أزمة مع منتخب إيرلندا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صعّد قائد المنتخب الإسرائيلي مانور سولومون المواجهة الكلامية مع منتخب إيرلندا، بعد مباراة الفريقين في دوري الأمم الأوروبية، قائلاً إن بلاده "أفضل بعشر مرات" من إيرلندا.
Advertisement

وبدأ التوتر قبل انطلاق المباراة، عندما وجّه لاعبو إيرلندا أنظارهم نحو الأرض خلال عزف النشيد الإسرائيلي، فيما أدار أفراد الجهاز الفني ظهورهم إلى الملعب. كما امتنع اللاعبون الإيرلنديون عن مصافحة منافسيهم وتبادل الرايات، احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال سولومون، لاعب وست هام الإنكليزي، لقناة "سبورت 5" الإسرائيلية: "لو قلت ما أفكر فيه بشأنهم، فمن المحتمل أن أتعرض للإيقاف لعدة مباريات"، مضيفاً: "من الواضح أنهم يكرهوننا ونحن لا نحبهم".
وعندما سُئل عن تصرف لاعبي إيرلندا أثناء النشيد، قال: "لا يهمونني. لدينا بلد أفضل بعشر مرات من بلدهم وأقوى منه. لدينا دولة رائعة وشعب رائع".

وأضاف: "نحن فخورون بارتداء قميص المنتخب وبكوننا إسرائيليين، وفخورون ببلادنا وجنودنا. يمكنهم القيام بما يريدون، لكننا نحب بلدنا وسيبقى الأمر كذلك دائماً".

وفازت إيرلندا بالمباراة بنتيجة 3-0 في مدينة ديبريتسن المجرية، حيث أقيم اللقاء على أرض محايدة. ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب الأحد المقبل في صربيا، أيضاً بعيداً عن ملعبَي المنتخبين.
مواضيع ذات صلة
وسط دعوات للمقاطعة.. منتخب إيرلندا يحسم موقفه من مواجهة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم قياسي جديد للامين حمال مع منتخب إسبانيا
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"أزمة صورة" تحرج وزراء مجموعة العشرين
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز منتخب لبنان على منتخب كوريا الجنوبية ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم لكرة السلة بنتيجة ٩٣-٧٤
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم الأوروبية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبي

إنكليزي

إيرلندي

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-09-28
Lebanon24
15:47 | 2026-09-28
Lebanon24
14:57 | 2026-09-28
Lebanon24
14:26 | 2026-09-28
Lebanon24
12:32 | 2026-09-28
Lebanon24
11:58 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24