انتصارات وتعثرات.. نتائج العرب في تصفيات أمم أفريقيا

شهدت الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا
2027 حضوراً عربياً لافتاً، بعدما خاضت 8 منتخبات عربية مبارياتها ضمن السباق نحو النهائيات المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وحقق المنتخب المصري أكبر انتصارات الجولة بعدما اكتسح جنوب السودان
بخماسية نظيفة، فيما واصل المغرب
انطلاقته القوية بفوزه على ليسوتو بهدفين دون رد، محققاً انتصاره الثاني توالياً في التصفيات.
وفي المقابل، عاد المنتخب الجزائري
من تأخر بهدفين أمام بوروندي لينتزع التعادل، بينما حققت جزر القمر
الفوز على ناميبيا، وتلقى السودان
خسارته الأولى في التصفيات أمام موزمبيق.
أما تونس
، فاكتفت بالتعادل 2-2 أمام بوتسوانا في رادس، لتواصل بدايتها المتعثرة بعدما تعادلت أيضاً مع أوغندا في الجولة الأولى، وتبقى من دون انتصار بعد أول جولتين.
وتتواصل التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، وسط منافسة مبكرة على بطاقات العبور إلى البطولة القارية التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا بصورة مشتركة.