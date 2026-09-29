انتصارات وتعثرات.. نتائج العرب في تصفيات أمم أفريقيا

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شهدت الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم 2027 حضوراً عربياً لافتاً، بعدما خاضت 8 منتخبات عربية مبارياتها ضمن السباق نحو النهائيات المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.وحقق المنتخب المصري أكبر انتصارات الجولة بعدما اكتسح بخماسية نظيفة، فيما واصل انطلاقته القوية بفوزه على ليسوتو بهدفين دون رد، محققاً انتصاره الثاني توالياً في التصفيات.وفي المقابل، عاد المنتخب من تأخر بهدفين أمام بوروندي لينتزع التعادل، بينما حققت الفوز على ناميبيا، وتلقى خسارته الأولى في التصفيات أمام موزمبيق.أما ، فاكتفت بالتعادل 2-2 أمام بوتسوانا في رادس، لتواصل بدايتها المتعثرة بعدما تعادلت أيضاً مع أوغندا في الجولة الأولى، وتبقى من دون انتصار بعد أول جولتين.وتتواصل التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، وسط منافسة مبكرة على بطاقات العبور إلى البطولة القارية التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا بصورة مشتركة.