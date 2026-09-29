هل يعتزل ميسي في 2026؟ تقرير يثير الجدل

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تجدد الحديث عن اعتزال الاحترافية بعد تقرير تحدث عن احتمال إنهاء مسيرته بنهاية عام 2026، رغم ارتباطه بعقد مع إنتر ميامي الأميركي حتى نهاية موسم 2028. لكن التقرير نفسه لا يقدم تأكيدا لهذا الموعد، ولم يصدر عن اللاعب أو ناديه إعلان يتعلق باعتزاله اللعب مع الأندية.ونشر موقع "فوتي هيدلاينز"، المتخصص في قمصان كرة القدم ومعداتها، أن يدرس الاعتزال قبل انتهاء عقده.واستند إلى مصدر وصفه بالموثوق من دون هويته، مشيرا في البداية إلى احتمال اتخاذ القرار مع نهاية العام الجاري. ثم أوضح في تحديث لمادته أنه لا يملك تاريخا محددا لاعتزال النجم الأرجنتيني.ولا يتضمن التقرير تصريحا مباشرا من ميسي أو ممثليه، كما لم يعلن أن محادثات رسمية بدأت مع النادي لإنهاء التعاقد. لذلك يظل ما أورده الموقع حديثا عن تفكير محتمل في الاعتزال، لا قرارا اتخذه اللاعب أو موعدا أُبلغ به إنتر ميامي.يقابل هذه الرواية موقف معلن من إنتر ميامي، الذي أكد تمديد عقد قائده حتى نهاية موسم الدوري الأميركي لعام 2028.وكان ميسي قد أعرب، عند إعلان التمديد، عن سعادته بالبقاء ومواصلة مشروع النادي، الذي أعلن انتقاله إلى ملعب جديد في 2026.ولا يمنع العقد اللاعب من اتخاذ قرار مختلف مستقبلا، لكنه يجعل الحديث عن اعتزال وشيك بحاجة إلى تأكيد يتجاوز ما أورده موقع واحد استنادا إلى مصدر مجهول. وحتى الآن، لم يعلن ميسي موعدا لنهاية مشواره مع إنتر ميامي.ويأتي تداول التكهنات بعد خطوة مختلفة أعلنها ميسي بالفعل، هي اعتزال اللعب الدولي عقب 2026.ومن المقرر أن يخوض مباراة وداعية بقميص منتخب الأرجنتين أمام بنين في 6 أكتوبر على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس. ويعني وداع المنتخب انتهاء مشاركاته الدولية، ولا يعني تلقائيا توقفه عن اللعب في الدوري الأميركي.هدف جديد رغم الخسارةوفي أحدث ظهور له مع إنتر ميامي، سجل ميسي هدفا من ركلة حرة مباشرة بزاوية ضيقة أمام كولومبوس كرو، الأحد، ليدرك التعادل لفريقه. لكن أصحاب الأرض سجلوا في الوقت بدل الضائع وفازوا بالمباراة 2-1. ولفت الهدف الأنظار لأنه جاء من موقع قريب من خط نهاية الملعب، في مباراة حُسمت في لحظاتها الأخيرة.وبحسب إنتر ميامي، رفع الهدف رصيد قائده في الدوري الأميركي هذا الموسم إلى 21 هدفا. كما وضعت تقارير رياضية رصيده في مختلف المسابقات مع الأندية والمنتخب عند 931 هدفا، ما يتركه على بعد 69 هدفا من حاجز الألف.ويظل بلوغ هذا الرقم احتمالا مرتبطا بعدد المباريات التي سيخوضها والمدة التي يختار مواصلة اللعب خلالها.وهكذا تتزامن الشائعة مع استعداد ميسي لوداع الأرجنتين واستمرار مشاركته مع ناديه. المؤكد حاليا هو موعد مباراته الدولية الوداعية وعقده المعلن حتى نهاية موسم 2028؛ أما تاريخ اعتزاله كرة القدم الاحترافية فلم يحدده اللاعب.