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رياضة

تصدرت مجموعتها.. مصر تفوز على جنوب السودان بخماسية

Lebanon 24
30-09-2026 | 05:31
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حقق المنتخب المصري فوزا كبيرا على مضيفه جنوب السودان بخماسية نظيفة، الثلاثاء، على ملعب جوبا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
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وافتتح مصطفى زيكو التسجيل لمصر في الدقيقة 36، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وعزز إبراهيم عادل تقدم المنتخب المصري بالهدف الثالث في الدقيقة 75، ثم عاد مرموش ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده، قبل أن يختتم حمزة عبد الكريم الخماسية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وغاب قائد المنتخب محمد صلاح عن المباراة، بعدما غادر المعسكر لتجنب المشاركة على ملعب من العشب الصناعي، فيما حمل رامي ربيعة شارة القيادة.

وشهد اللقاء عودة مرموش إلى التسجيل بقميص المنتخب المصري للمرة الأولى منذ مارس الماضي، بينما أحرز حمزة عبد الكريم أول أهدافه الدولية، فيما خرج أحمد فتوح مصابا خلال المباراة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي جنوب السودان من دون نقاط في المركز الأخير.

وتختتم مباريات الجولة الثانية بمواجهة أنغولا، صاحبة المركز الثالث بنقطة واحدة، أمام مالاوي، الوصيفة برصيد 3 نقاط، الثلاثاء المقبل.
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المجموعة الثانية

جنوب السودان

عبد الكريم

محمد صلاح

الخماسية

الكريم

محمد ص

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