السودان يتلقى خسارة موجعة برباعية على يد موزمبيق

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تلقى منتخب خسارة ثقيلة أمام مضيفه موزمبيق بنتيجة 1-4، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم 2027 .وسجل ويتي الهدف الأول للموزمبيق في الدقيقة 24 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، استقبلت شباك "صقور الجديان" ثلاثة أهداف، سجلها تشامبيتو ألفانديجا هدفين وريكاردو جيمارايش هدفا، في الدقائق 46 و58 و62.وقلص المنتخب السوداني الفارق بهدف سجله ياسين حامد من ركلة جزاء في الدقيقة 88.وفي التوقيت نفسه، فاز منتخب السنغال على مضيفه إثيوبيا بهدف دون رد، سجله إبراهيم مباي، مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، بعد مرور 11 دقيقة.وبهذه النتائج، يتقاسم منتخبا موزمبيق والسنغال صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، مع تفوق موزمبيق بفارق الأهداف، يليهما السودان بـ3 نقاط، ثم إثيوبيا بلا رصيد في المركز الرابع والأخير.وكانت منافسات المجموعة قد انطلقت بتعادل السنغال مع موزمبيق 1-1، وفوز السودان على إثيوبيا 1-0.وتقام بطولة 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، خلال الفترة من 19 حزيران إلى 17 2027.