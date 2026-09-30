تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قبل مواجهة الدنمارك.. رونالدو وجيسوس يطويان صفحة الخلاف

Lebanon 24
30-09-2026 | 08:21
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قبل مواجهة الدنمارك.. رونالدو وجيسوس يطويان صفحة الخلاف
قبل مواجهة الدنمارك.. رونالدو وجيسوس يطويان صفحة الخلاف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهد معسكر المنتخب البرتغالي حالة من التوتر بين كريستيانو رونالدو والمدرب جورج جيسوس بعد قرار إبقاء قائد المنتخب على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج بدوري الأمم الأوروبية.
Advertisement
 
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى انتهاء الخلاف بين الطرفين، بعدما عقد رونالدو وجيسوس اجتماعا مساء أمس الثلاثاء في مقر إقامة المنتخب بمدينة مالمو السويدية، وانتهت المحادثة بصورة إيجابية، وفق ما نقلته وسائل إعلام برتغالية، بينها شبكة RTP وصحيفة Observador.

وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء طوال مواجهة البرتغال والنرويج، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي 2-1، رغم أن جيسوس كان أبلغه قبل المباراة بأنه لن يبدأ أساسيا، لكنه قد يشارك خلال اللقاء.
 
وبالفعل، أجرى رونالدو عمليات الإحماء خلال المباراة، إلا أن المدرب قرر في النهاية عدم الدفع به، موضحا بعد اللقاء أن مجريات المباراة لم تكن تتطلب تغيير المهاجم الموجود في الملعب، في ظل الأداء الذي قدمه الفريق.

وكانت هذه المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يبقى فيها رونالدو على مقاعد البدلاء دون مشاركة في مباراة رسمية للبرتغال، وهو ما جعل قراره مغادرة الملعب مباشرة بعد صافرة النهاية وعدم التوجه مع زملائه لتحية الجماهير يحظى باهتمام واسع في الإعلام البرتغالي.

تصاعد الحديث عن وجود خلاف بين رونالدو وجيسوس خلال اليوم التالي، خصوصا بعدما لم يشارك قائد البرتغال في التدريب الجماعي.

لكن الاتحاد البرتغالي أوضح أن رونالدو خضع لتدريب فردي في صالة الفندق، بسبب عدم توفر المعدات اللازمة للبرنامج التدريبي الخاص به في الملعب، وليس بسبب إصابة معلنة.

وبحسب RTP وObservador، تحدث رونالدو وجيسوس مجددا أمس الثلاثاء، وتمكنا من تجاوز سوء التفاهم الذي نشأ عقب مباراة النرويج، مع تأكيد أن الأجواء بينهما أصبحت أكثر هدوءا قبل المواجهة المقبلة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
البعريني: نطوي اليوم صفحة الظلم بقانون العفو العام ونتطلع الى دولة تنصف جميع اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 18:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير يزبك ينشر صوراً جديدة من جلسة المُصالحة مع حبيب بو أنطون: صفحة الخلاف طُوِيَت إلى غير رجعة
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 18:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جورجينا تدخل على خط أزمة رونالدو وجيسوس
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 18:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة كروية نيابية تطوي فعاليات الأسبوع الرياضي بلبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 18:35:11 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

الأمم الأوروبية

روسيا اليوم

البرتغالي

الأوروبي

البرتغال

السويدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-30
Lebanon24
04:00 | 2026-09-30
Lebanon24
02:00 | 2026-09-30
Lebanon24
00:31 | 2026-09-30
Lebanon24
23:27 | 2026-09-29
Lebanon24
23:00 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24