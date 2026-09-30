قرار من روما يبعد نجمين عن وداع ميسي

Advertisement

رفض نادي روما السماح للاعبيه الأرجنتينيين باولو ديبالا وناويل مولينا بالسفر إلى بلادهما للمشاركة في المباراة الودية بين الأرجنتين وبنين، المقررة في 6 تشرين الأول، والتي ستكون الأخيرة للنجم ليونيل ميسي مع منتخب بلاده بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي.وأوضح روما أن قراره جاء لأسباب رياضية ولوجستية، في ظل طول الرحلة بين والأرجنتين واقتراب استحقاقات مهمة للفريق خلال الفترة المقبلة.وأكد النادي إدراكه لأهمية المناسبة بالنسبة إلى ديبالا ومولينا، اللذين تربطهما علاقة وثيقة بميسي وشاركا إلى جانبه في التتويج بكأس العالم 2022، معرباً في الوقت نفسه عن احترامه لمسيرة قائد المنتخب الأرجنتيني ومتمنياً له أمسية وداع مميزة.ويستعد روما لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي يوم 11 تشرين الأول، قبل أن يستضيف بعد ثلاثة أيام ضمن منافسات ، وهو ما دفع النادي إلى إبقاء لاعبيه وعدم السماح لهما بالسفر إلى الأرجنتين.