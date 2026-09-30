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رياضة

قرار من روما يبعد نجمين عن وداع ميسي

Lebanon 24
30-09-2026 | 15:21
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قرار من روما يبعد نجمين عن وداع ميسي
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رفض نادي روما الإيطالي السماح للاعبيه الأرجنتينيين باولو ديبالا وناويل مولينا بالسفر إلى بلادهما للمشاركة في المباراة الودية بين الأرجنتين وبنين، المقررة في 6 تشرين الأول، والتي ستكون الأخيرة للنجم ليونيل ميسي مع منتخب بلاده بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي.
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وأوضح روما أن قراره جاء لأسباب رياضية ولوجستية، في ظل طول الرحلة بين إيطاليا والأرجنتين واقتراب استحقاقات مهمة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي إدراكه لأهمية المناسبة بالنسبة إلى ديبالا ومولينا، اللذين تربطهما علاقة وثيقة بميسي وشاركا إلى جانبه في التتويج بكأس العالم 2022، معرباً في الوقت نفسه عن احترامه لمسيرة قائد المنتخب الأرجنتيني ومتمنياً له أمسية وداع مميزة.

ويستعد روما لمواجهة كومو في الدوري الإيطالي يوم 11 تشرين الأول، قبل أن يستضيف ريال مدريد بعد ثلاثة أيام ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع النادي إلى إبقاء لاعبيه وعدم السماح لهما بالسفر إلى الأرجنتين.
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