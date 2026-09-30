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رياضة

تفاصيل انسحاب رونالدو من معسكر البرتغال.. هل اقتربت النهاية؟

Lebanon 24
30-09-2026 | 23:57
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تفاصيل انسحاب رونالدو من معسكر البرتغال.. هل اقتربت النهاية؟
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أحاط الغموض ⁠بالمستقبل الدولي لكريستيانو رونالدو، الأربعاء، عقب مغادرته المفاجئة لمعسكر منتخب البرتغال في كوبنهاغن، بعد فترة وجيزة من اعتراف المدير الفني جورجي جيسوس بوجود توترات بين الطرفين.

وجاء رحيل اللاعب البالغ من العمر 41 عاما قبل يوم واحد من مواجهة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.
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وقال رونالدو عبر "إنستغرام"، إنه اتخذ القرار عقب المؤتمر الصحفي لجيسوس، وإجراء محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينكا، مضيفا أنه سيكشف عن الأسباب "في الوقت المناسب".

وكتب رونالدو: "عقب المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد، قررت مغادرة ‌معسكر تدريب المنتخب الوطني".

وأضاف: "في الوقت المناسب سأخبر جميع البرتغاليين بالحقيقة حول الأسباب وراء مغادرتي للمنتخب الوطني، الذي طالما كنت ملتزما تجاهه بالكامل".

وتابع مهاجم النصر السعودي: "الآن هو الوقت المناسب لأتمنى للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، من ‌دون استثناء، كل التوفيق".

وأكد الاتحاد البرتغالي ‌مغادرة رونالدو المعسكر، لكنه أشار إلى أن الاستعدادات لمباراة الدنمارك ومواجهة الأحد على أرض البرتغال أمام النرويج ستستمر كما هو مخطط لها باللاعبين البالغ عددهم 24.

وأضاف الاتحاد: "يبقى الفريق بأكمله مركزا بالكامل على المواجهات المقبلة للمنتخب الوطني وعلى تحقيق الأهداف المرجوة".

النهاية تقترب

وأثارت الواقعة تساؤلات عما إذا كانت واحدة من أطول المسيرات الدولية في تاريخ كرة القدم تقترب من نهايتها، وعما إذا كان جيسوس يواجه أزمة سلطة مبكرة بعد ‌مباراتين فقط من توليه المسؤولية.

وكان جيسوس قد حل بدلا ‌من روبرتو مارتينيز، عقب المشاركة المخيبة للآمال ⁠للبرتغال في كأس العالم 2026.

ووصل منتخب البرتغال لاحقا إلى فندقه من دون رونالدو ولا جيسوس، بينما ظل مكان وجود كل منهما غير معروف.

وذكرت ⁠عدة وسائل إعلام برتغالية أن رونالدو غادر ‌ملعب "باركن" في كوبنهاغن بعد دقائق من إكمال جيسوس حديثه للصحفيين.

ونشرت صحيفة "آبولا" البرتغالية مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يغادر الملعب على ⁠متن سيارة تابعة للاتحاد البرتغالي، بعد فترة وجيزة من إعلان جيسوس للصحفيين أن المهاجم سيتدرب مع التشكيلة.

وبدأ تدريب ⁠البرتغال بعد تأخير قصير، ومن دون رونالدو.

وكان جيسوس نفى أن يكون رونالدو قد رفض التدرب، وحث الصحفيين على عدم افتعال أزمة.

وقال المدير الفني قبل الحصة التدريبية: "لم يرفض. سيتدرب اليوم. هذا هو اليوم الرابع (للمعسكر)، لذا سيتدرب. لم يرفض نزول التدريب. هذا أمر ⁠مستحيل. هل تصدقون ذلك؟ ليس كريستيانو".

وأكد جيسوس عدم حدوث أي واقعة، رغم تأكيده التحدث مع رونالدو، وقال: "أجبروني على التحدث مع كريستيانو حول مسألة لا وجود لها من الأساس. لم يكن هناك ما يستدعي الحديث".

وتابع المدرب: "قال لي: ‬أنا هنا تحت إمرتك لتتخذ القرار. إذا أردت مني اللعب فسألعب، وإذا أردت أن أكون في المدرجات فسأذهب إلى هناك".

استبعاد رونالدو

ولم يشارك رونالدو في فوز البرتغال 2-1 خارج أرضها على النرويج، الأحد، بعدما أخبره جيسوس أنه سيدفع به من مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر في النهاية عدم إشراكه.

وتدرب بعد ذلك في صالة الألعاب الرياضية بدلا من الخروج إلى الملعب مع بقية الفريق يومي الإثنين والثلاثاء، رغم عدم تعرضه لأي إصابة.

وقال جيسوس: "كان رونالدو غاضبا ‌مني، لكن بالنسبة لي فإن هذا الأمر أصبح من الماضي".

ورونالدو الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 146 هدفا، والأكثر مشاركة مع المنتخب برصيد 234 مباراة.

وقال "الدون" في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع الماضي إن وسائل الإعلام تحاول "قتله" منذ سنوات، مشيرا إلى أنه قد يرحل "اليوم" إذا كان المدرب لا يرغب في وجوده ضمن التشكيلة.
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