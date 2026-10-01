تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

رافينيا خارج معسكر البرازيل.. إصابة تقلق برشلونة

Lebanon 24
01-10-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رافينيا خارج معسكر البرازيل.. إصابة تقلق برشلونة
رافينيا خارج معسكر البرازيل.. إصابة تقلق برشلونة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء، استبعاد رافينيا من معسكر المنتخب كإجراء احترازي، بعد تعرضه لتورم في عضلات الفخذ.
Advertisement

وكان جناح برشلونة الإسباني البالغ من العمر 29 عاما، قد غادر الملعب مصابا خلال الشوط الأول من فوز البرازيل 4-2 على أستراليا في مباراة ودية، الثلاثاء، مما أثار قلقا في أوساط النادي الكتالوني خشية فقدان أحد أبرز لاعبيه في مستهل الموسم.


وعانى رافينيا مشكلات بدنية متكررة الموسم الماضي، إذ لم يشارك سوى في 33 مباراة مع برشلونة، كما غاب عن 4 مباريات في أبريل بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن تعرض لها أثناء وجوده مع المنتخب البرازيلي.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان، أن الفحوصات أظهرت إصابة اللاعب بتورم عضلي خفيف، من دون الإشارة إلى أي إصابة أكثر خطورة.

وبذلك سيغيب رافينيا عن المباراة الودية المقبلة أمام الهند، السبت، بينما قرر الجهاز الفني عدم استدعاء بديل له.

وكان المدير الفني للبرازيل كارلو أنشيلوتي قد أشرك رافينيا طوال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 أمام أستراليا أيضا الجمعة الماضي، حيث صنع هدف التعادل المتأخر الذي سجله رايان.

ويعيش رافينيا فترة تألق لافتة مع برشلونة هذا الموسم، بعدما سجل 14 هدفا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 8 مباريات فقط.

ويستأنف الفريق الكتالوني منافساته في العاشر من أكتوبر، عندما يستضيف خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني.
مواضيع ذات صلة
ثلاثية رافينيا تقود برشلونة للفوز على إشبيلية وتعزيز الصدارة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 12:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار كتالوني.. رافينيا يعلن رغبته بالتجديد وإنهاء مسيرته في برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 12:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة في برشلونة.. رافينيا يتقدم على دي يونغ ويحمل شارة القيادة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 12:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"مكنات صيد" تقلق المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 12:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24

برشلونة الإسباني

الدوري الإسباني

كارلو أنشيلوتي

المدير الفني

لكرة القدم

كرة القدم

أستراليا

البرازيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-10-01
Lebanon24
04:00 | 2026-10-01
Lebanon24
01:01 | 2026-10-01
Lebanon24
23:57 | 2026-09-30
Lebanon24
23:00 | 2026-09-30
Lebanon24
16:44 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24