هالاند يقاضي شركة طيران.. ما السبب؟



Advertisement

وأكد محامي هالاند، توماس هاغن، أن اللاعب وشركته "York Promotions Ltd" تقدما بدعوى قضائية ضد شركة الطيران، بسبب ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لسمات نجم في الترويج لتذاكر الطيران. دخل النرويجي إيرلينغ هالاند، سيتي، في نزاع قضائي مع النرويجية "نورويجيان إير شاتل"، على خلفية استخدام سماته المميزة في حملة ترويجية خلال 2026.وأكد محامي هالاند، توماس هاغن، أن اللاعب وشركته "York Promotions Ltd" تقدما بدعوى قضائية ضد شركة الطيران، بسبب ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لسمات نجم في الترويج لتذاكر الطيران.

وتعود الأزمة إلى منشور نشرته الشركة عبر حساباتها على ، ظهر خلاله أحد طائرات "نورويجيان" بتصميم مستوحى من تسريحة شعر هالاند الشهيرة، إلى جانب عبارة ترويجية مرتبطة بهويته النرويجية.



وحذفت الشركة المنشور لاحقًا، لكن فريق هالاند قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، معتبرًا أن استخدام العلامات والسمات المرتبطة باللاعب في الإعلان تم دون الحصول على الموافقات اللازمة.

ومن المقرر أن تعقد محكمة أوسلو جلسة إجرائية بين الطرفين يوم 9 تشرين الأول المقبل، بينما أكدت الشركة أنها استلمت الدعوى، وأبدت استغرابها من الإجراءات القانونية، موضحة أن المنشور كان ضمن محتوى عفوي مرتبط بالاتجاهات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي. (إرم نيوز)