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رياضة

هالاند يقاضي شركة طيران.. ما السبب؟

Lebanon 24
01-10-2026 | 10:38
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هالاند يقاضي شركة طيران.. ما السبب؟
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دخل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في نزاع قضائي مع شركة الطيران النرويجية "نورويجيان إير شاتل"، على خلفية استخدام سماته المميزة في حملة ترويجية خلال كأس العالم 2026.
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وأكد محامي هالاند، توماس هاغن، أن اللاعب وشركته البريطانية "York Promotions Ltd" تقدما بدعوى قضائية ضد شركة الطيران، بسبب ما اعتبره استخدامًا غير مشروع لسمات نجم مانشستر سيتي في الترويج لتذاكر الطيران. 
 
وتعود الأزمة إلى منشور نشرته الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد طائرات "نورويجيان" بتصميم مستوحى من تسريحة شعر هالاند الشهيرة، إلى جانب عبارة ترويجية مرتبطة بهويته النرويجية.

وحذفت الشركة المنشور لاحقًا، لكن فريق هالاند قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، معتبرًا أن استخدام العلامات والسمات المرتبطة باللاعب في الإعلان تم دون الحصول على الموافقات اللازمة. 
 
ومن المقرر أن تعقد محكمة أوسلو جلسة إجرائية بين الطرفين يوم 9 تشرين الأول المقبل، بينما أكدت الشركة أنها استلمت الدعوى، وأبدت استغرابها من الإجراءات القانونية، موضحة أن المنشور كان ضمن محتوى عفوي مرتبط بالاتجاهات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي. (إرم نيوز) 
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