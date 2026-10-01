تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هولندا تمنع جماهير فريق إسرائيلي من حضور مباراة ألكمار

Lebanon 24
01-10-2026 | 11:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هولندا تمنع جماهير فريق إسرائيلي من حضور مباراة ألكمار
هولندا تمنع جماهير فريق إسرائيلي من حضور مباراة ألكمار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قررت السلطات الهولندية منع جماهير هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي من حضور مباراة فريقها أمام ألكمار، المقررة في 15 تشرين الأول الجاري ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والنظام العام.
Advertisement

وجاء القرار بعد تقييم أجرته بلدية ألكمار والشرطة والنيابة العامة للمخاطر المحيطة بالمباراة، إذ اعتبرت السلطات أن السياق الجيوسياسي والتظاهرات المحتملة وتحركات المشجعين ترفع مستوى المخاطر إلى درجة عالية جداً.

وأكد ألكمار التزامه بالقرار، مشيراً إلى أن مسؤوليته تتمثل في تنظيم المباراة بصورة آمنة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويأتي القرار في ظل مخاوف من تكرار الاضطرابات التي شهدتها أمستردام عقب مواجهة أياكس ومكابي تل أبيب في تشرين الثاني 2024، والتي انتهت بإصابات واعتقالات بعد مواجهات وأعمال عنف مرتبطة بالمباراة.

وكان أستون فيلا قد منع أيضاً جماهير مكابي تل أبيب من حضور مواجهة الفريقين في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، على خلفية مخاوف أمنية.
مواضيع ذات صلة
حزن في الوسط الرياضي.. وفاة لاعب عربي شاب بعد مباراة فريقه بحادث سير!
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمنع القرفة التفاح من رفع سكر الدم؟ إليك ما تقوله الدراسات
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تمنع مسؤولاً روسياً من دخول نيويورك
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: هذه التحديات الجسيمة لم تمنع الحكومة من القيام بواجباتها كاملة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

الاتحاد الأوروبي

النيابة العامة

لكرة القدم

الإسرائيلي

كرة القدم

الهولندي

الأوروبي

إسرائيل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-10-01
Lebanon24
07:55 | 2026-10-01
Lebanon24
04:32 | 2026-10-01
Lebanon24
04:00 | 2026-10-01
Lebanon24
02:00 | 2026-10-01
Lebanon24
01:01 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24