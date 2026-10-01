هولندا تمنع جماهير فريق إسرائيلي من حضور مباراة ألكمار

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قررت السلطات الهولندية منع جماهير هبوعيل بئر السبع من حضور مباراة فريقها أمام ألكمار، المقررة في 15 تشرين الأول الجاري ضمن منافسات الدوري ، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والنظام العام.وجاء القرار بعد تقييم أجرته بلدية ألكمار والشرطة والنيابة العامة للمخاطر المحيطة بالمباراة، إذ اعتبرت السلطات أن السياق الجيوسياسي والتظاهرات المحتملة وتحركات المشجعين ترفع مستوى المخاطر إلى درجة عالية جداً.وأكد ألكمار التزامه بالقرار، مشيراً إلى أن مسؤوليته تتمثل في تنظيم المباراة بصورة آمنة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".ويأتي القرار في ظل مخاوف من تكرار الاضطرابات التي شهدتها أمستردام عقب مواجهة أياكس ومكابي في تشرين الثاني 2024، والتي انتهت بإصابات واعتقالات بعد مواجهات وأعمال عنف مرتبطة بالمباراة.وكان أستون فيلا قد منع أيضاً جماهير مكابي تل أبيب من حضور مواجهة الفريقين في الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، على خلفية مخاوف أمنية.