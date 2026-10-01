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رياضة

ميسي يوسّع إمبراطوريته في إسبانيا... نادٍ ثانٍ في قبضته

Lebanon 24
01-10-2026 | 23:41
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ميسي يوسّع إمبراطوريته في إسبانيا... نادٍ ثانٍ في قبضته
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 أصبح ليونيل ميسي مالكاً لنادي إيلدينسي، وهو احد الاندية الإسبانية، ينشط في الدرجة الثانية.
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النجم الأرجنتيني صاحب الـ 39 عاماً، والذي ما زال يلعب في صفوف إنتر ميامي، أصبح يمتلك الآن ناديين بعد استحواذه على نادي يو إي كورنيلا، الناشط في الدرجة الخامسة، في نيسان الماضي. وقال النادي في بيان إن استحواذ ميسي يفتح فصلاً جديداً مليئاً بالأمل في تاريخه الذي يمتد لأكثر من 100 عام، ليطلق مشروعاً طويل الأجل يدعم التطوير الرياضي والمؤسسي والاجتماعي للفريق.

 
 

تأسس نادي إيلدينسي في عام 1921، ويحتل حالياً المركز التاسع عشر في دوري الدرجة الثانية، ويهدف إلى ترسيخ مكانته والتقدم في عالم الاحتفال بكرة القدم المحترفة مع الدفاع عن جذوره وتاريخه وهويته البلوغرانا.

وتظل هذه الصفقة خاضعة للترخيص الإلزامي المسبق من المجلس الأعلى للرياضة (CSD)، كما يقتضي القانون الإسباني.

وحسب وسائل إعلام، كان وصول ميسي إلى دفة القيادة متوقعاً منذ عدة أسابيع.

 
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