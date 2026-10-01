ميسي يوسّع إمبراطوريته في إسبانيا... نادٍ ثانٍ في قبضته

النجم الأرجنتيني صاحب الـ 39 عاماً، والذي ما زال يلعب في صفوف إنتر ميامي، أصبح يمتلك الآن ناديين بعد استحواذه على نادي يو إي كورنيلا، الناشط في الدرجة الخامسة، في نيسان الماضي. وقال النادي في بيان إن استحواذ يفتح فصلاً جديداً مليئاً بالأمل في تاريخه الذي يمتد لأكثر من 100 عام، ليطلق مشروعاً طويل الأجل يدعم التطوير الرياضي والمؤسسي والاجتماعي للفريق.