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رياضة

أزمة رونالدو توجه ضربة اقتصادية لمنتخب البرتغال

Lebanon 24
02-10-2026 | 07:30
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أزمة رونالدو توجه ضربة اقتصادية لمنتخب البرتغال
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يواجه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تداعيات محتملة على الجانب التجاري، حال قرر كريستيانو رونالدو إنهاء مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، في ظل القيمة التسويقية الكبيرة التي يمثلها قائد المنتخب على مدار السنوات الماضية.
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وكان رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، قد غادر معسكر منتخب البرتغال بعد استبداله أمام ويلز في دوري الأمم الأوروبية، وسط توتر مع المدير الفني جورجي جيسوس، ما فتح الباب أمام احتمالية اتخاذه قرارًا بإنهاء مشواره الدولي.
 
وأوضح كارلوس كويلو، المتخصص في العلامات التجارية واستشارات تطوير الشركات، في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن رحيل رونالدو قد يؤدي إلى تراجع كبير في القيمة التجارية للمنتخب والاتحاد البرتغالي.

وقال كويلو إن الاتحاد قد يفقد أحد أبرز عناصر الجذب المرتبطة بعلامته التجارية، مشيرًا إلى أن رونالدو لا يمثل قيمة رياضية فقط، وإنما يحظى بحضور عالمي ينعكس على مبيعات القمصان والرعاية والتذاكر.
 
وكشفت بيانات شركة "JD Sports" عن ارتفاع عمليات البحث عبر محرك جوجل عالميًا عن عبارة "Portugal CR7" بنسبة 467% خلال 24 ساعة من مغادرة رونالدو معسكر المنتخب، بينما ارتفعت عمليات البحث المتعلقة بقمصانه بنسبة 185%.

وأشار خبير العلامات التجارية إلى أن بعض رعاة المنتخب قد يعيدون تقييم عقودهم في حال غياب رونالدو، باعتبار أن القيمة التسويقية التي توقعوا الحصول عليها عند توقيع الاتفاقيات قد تتغير. (إرم نيوز) 
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كريستيانو رونالدو

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