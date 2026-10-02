ماذا طلب ريال مدريد من "يويفا"؟

طلب نادي ريال مدريد
توقيع عقوبات "تاريخية" على غريمه الأزلي برشلونة
، في أعقاب أنباء تشير إلى إعادة فتح ملف قضية "نيغريرا" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا).
وبعد فترة وجيزة، رد برشلونة على التقارير التي تحدثت عما وُصف بأنه إعادة تفعيل لإجراءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(يويفا) في قضية "نيغريرا".
وجاء في البيان: "لم يفتح الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم أي إجراءات جديدة ضد نادي برشلونة
. فقد بدأت الإجراءات في عام 2023 بتعيين محققين اثنين اتخذا منذ ذلك الحين الخطوات التي رأياها مناسبة".
"لقد امتثل النادي دائماً لجميع طلباتهما. ولم تتم إعادة فتح هذه الإجراءات لأنها لم تُغلق من الأساس".
"يؤكد بيان الاتحاد الأوروبي استلام الوثائق التي قدمها ريال مدريد
، ويشير إلى أن المحققين سيقيمانها في إطار التحقيق الجاري حالياً. كما يشير النص ذاته صراحةً، في موضعين، إلى وجود تحقيق ومراجعة 'مستمرين، "ولذا، فإن البيان لا يعلن عن بدء أو إعادة فتح أو تفعيل أي إجراءات، كما أنه لا يتضمن أي تقييم لمضمون أو قيمة الوثائق المقدمة".