ماذا طلب ريال مدريد من "يويفا"؟

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طلب توقيع عقوبات "تاريخية" على غريمه الأزلي ، في أعقاب أنباء تشير إلى إعادة فتح ملف قضية "نيغريرا" من قبل (يويفا).وبعد فترة وجيزة، رد برشلونة على التقارير التي تحدثت عما وُصف بأنه إعادة تفعيل لإجراءات (يويفا) في قضية "نيغريرا".وجاء في البيان: "لم يفتح الاتحاد لكرة القدم أي إجراءات جديدة ضد . فقد بدأت الإجراءات في عام 2023 بتعيين محققين اثنين اتخذا منذ ذلك الحين الخطوات التي رأياها مناسبة"."لقد امتثل النادي دائماً لجميع طلباتهما. ولم تتم إعادة فتح هذه الإجراءات لأنها لم تُغلق من الأساس"."يؤكد بيان الاتحاد الأوروبي استلام الوثائق التي قدمها ، ويشير إلى أن المحققين سيقيمانها في إطار التحقيق الجاري حالياً. كما يشير النص ذاته صراحةً، في موضعين، إلى وجود تحقيق ومراجعة 'مستمرين، "ولذا، فإن البيان لا يعلن عن بدء أو إعادة فتح أو تفعيل أي إجراءات، كما أنه لا يتضمن أي تقييم لمضمون أو قيمة الوثائق المقدمة".