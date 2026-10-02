أنباء سارة لبرشلونة بشأن رافينيا

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تلقى أنباء مطمئنة بشأن لاعبه البرازيلي رافينيا، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها عدم وجود إصابة، عقب شعوره بانزعاجات في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام .وكان اللاعب قد عاد إلى برشلونة لإجراء فحوص إضافية بعد ظهور وذمة في الفخذ الأيمن، إلا أن النتائج جاءت إيجابية ولم تكشف عن إصابة تستدعي إصدار النادي بياناً طبياً، بحسب صحيفة " ".ومن المتوقع أن يكون رافينيا متاحاً لمواجهة خيتافي في 10 تشرين الأول ضمن ، على أن يتعامل الجهازان الفني والطبي بحذر مع عودته، فيما يبقى قرار إشراكه أساسياً بيد المدرب .وفي المقابل، لن يشارك رافينيا مع المنتخب البرازيلي في مباراته المقبلة أمام ، على أن يستكمل برنامجه مع برشلونة استعداداً للعودة إلى الملاعب.