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رياضة

أنباء سارة لبرشلونة بشأن رافينيا

Lebanon 24
02-10-2026 | 11:18
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أنباء سارة لبرشلونة بشأن رافينيا
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تلقى برشلونة أنباء مطمئنة بشأن لاعبه البرازيلي رافينيا، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها عدم وجود إصابة، عقب شعوره بانزعاجات في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أستراليا.
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وكان اللاعب قد عاد إلى برشلونة لإجراء فحوص إضافية بعد ظهور وذمة في الفخذ الأيمن، إلا أن النتائج جاءت إيجابية ولم تكشف عن إصابة تستدعي إصدار النادي بياناً طبياً، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ومن المتوقع أن يكون رافينيا متاحاً لمواجهة خيتافي في 10 تشرين الأول ضمن الدوري الإسباني، على أن يتعامل الجهازان الفني والطبي بحذر مع عودته، فيما يبقى قرار إشراكه أساسياً بيد المدرب هانزي فليك.

وفي المقابل، لن يشارك رافينيا مع المنتخب البرازيلي في مباراته المقبلة أمام الهند، على أن يستكمل برنامجه مع برشلونة استعداداً للعودة إلى الملاعب.
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