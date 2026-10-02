سحب الألقاب؟ ريال مدريد يفتح جبهة جديدة ضد برشلونة

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دخلت قضية نيغريرا مرحلة جديدة، بعدما أكد "يويفا" تلقيه كمية كبيرة من الوثائق من تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن .وبحسب صحيفة "آس" ، طالب باتخاذ إجراءات رياضية ضد غريمه، من بينها سحب الألقاب التي حققها برشلونة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2018، المرتبطة بالمدفوعات لشركات يملكها أو يديرها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، لجنة الحكام الإسبانية السابق.وكان ريال مدريد قد تقدم في حزيران الماضي بملف إلى الهيئات التأديبية في "يويفا"، مطالباً بإعادة فتح الإجراءات المتعلقة بالقضية واتخاذ التدابير المناسبة بحق برشلونة.ولا يزال الملف قيد الإجراءات، ولم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي بسحب ألقاب برشلونة أو استبعاده من المسابقات الأوروبية، فيما تبقى المحتملة مرتبطة بنتائج تحقيقات "يويفا".