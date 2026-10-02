سحب الألقاب؟ ريال مدريد يفتح جبهة جديدة ضد برشلونة

دخلت قضية نيغريرا مرحلة جديدة، بعدما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
"يويفا" تلقيه كمية كبيرة من الوثائق من ريال مدريد
تتعلق بالتحقيقات الجارية بشأن برشلونة
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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية
، طالب ريال مدريد
باتخاذ إجراءات رياضية ضد غريمه، من بينها سحب الألقاب التي حققها برشلونة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2018، المرتبطة بالمدفوعات لشركات يملكها أو يديرها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس
لجنة الحكام الإسبانية السابق.
وكان ريال مدريد قد تقدم في حزيران الماضي بملف إلى الهيئات التأديبية في "يويفا"، مطالباً بإعادة فتح الإجراءات المتعلقة بالقضية واتخاذ التدابير المناسبة بحق برشلونة.
ولا يزال الملف قيد الإجراءات، ولم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي بسحب ألقاب برشلونة أو استبعاده من المسابقات الأوروبية، فيما تبقى العقوبات
المحتملة مرتبطة بنتائج تحقيقات "يويفا".