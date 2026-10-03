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رياضة

قرار اللجنة التابعة للدوري الإنكليزي.. مانشستر سيتي يستأنف

Lebanon 24
03-10-2026 | 02:00
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تقدم مانشستر سيتي، الجمعة، باستئناف ضد قرار لجنة مستقلة بشأن مخالفات في الدوري ⁠الإنكليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان: "يؤكد مانشستر سيتي أنه تقدم باستئناف شامل ضد قرار اللجنة المستقلة التابعة ‌للدوري الإنكليزي الممتاز، فيما يتعلق بالمسألة التأديبية المتعلقة بالدوري".
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وأضاف: "يتمثل موقف النادي الثابت في أن القرار، ولأسباب متعددة، ينطوي على أخطاء جوهرية واضحة تتعلق بالقانون والمبادئ والوقائع، وهو غير موثوق".

وأوضح البيان: "النادي بريء من التهم التي وجهها له الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك مجموعة كبيرة من الأدلة الدامغة التي تدعم جميع مواقفه في هذه القضية".

وسيتم البت في الاستئناف بواسطة لجنة استئناف مستقلة مكونة من 3 أعضاء، يعينهم رئيس اللجنة القضائية للدوري.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان: "قدم النادي الاستئناف إلى رئيس اللجنة القضائية. ‌ستظل جلسة الاستماع أمام لجنة الاستئناف المستقلة خاصة وسرية حتى يسمح ‌بنشر النتيجة".

وتنص اللوائح الجديدة للإجراءات السريعة ⁠في الدوري، على وجوب عقد جلسة الاستماع بشأن الاستئناف في غضون 12 أسبوعا من تاريخ تقديمه، على أن يصدر القرار في غضون 30 يوما من انتهاء الجلسة.

وكان مانشستر سيتي قد أعرب، الأربعاء، عن خيبة أمله ودهشته من رأي اللجنة التابعة للدوري الإنجليزي، مؤكدا أن النادي بريء من الاتهامات الموجهة إليه.

وفي وقت سابق، أكد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، أن النادي لا يزال واثقا من موقفه في قضية المخالفات المزعومة لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز، مشددا على أن الإجراءات لم تنته بعد، وأن التزام النادي بإثبات براءته لم يتغير.

وقال المبارك، في رسالة إلى جماهير النادي، إن مسار القضية لا يزال أمامه طريق طويل، مؤكدا أن ثقة النادي وعزمه على إثبات براءته لم يتراجعا منذ بدء الإجراءات.
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