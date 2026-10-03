مدرب الإمارات: جاهزون لمواجهة منتخب عمان

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أكد لمنتخب زلاتكو داليتش، الجمعة، أن الجهاز الفني درس منتخب بشكل جيد، وأصبح جاهزا لمواجهته السبت في قبل نهائي بطولة خليجي الديار العربية 27.وقال داليتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "درسنا منتخب عمان بشكل جيد، خاصة ما قدمه خلال الدقائق الأخيرة من مباراته أمام ، التي شهدت عودة قوية مكنته من حسم التأهل".وأثنى داليتش على المنتخب ، وقال: "سنواجه منافسا محترما وقويا. المنتخب العماني يمتلك قوة كبيرة. رد فعل الفريق خلال آخر 20 دقيقة أمام الكويت كان مميزا، بعدما تمكن من قلب المعطيات والتأهل، وهو ما يعكس العمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبون".وأعرب مدرب الإمارات عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال البطولة، مؤكدا أن اللاعبين قدموا أداء جيدا، وأن التركيز حاليا ينصب على مواجهة عمان فقط، بعيدا عن الحديث عن ترشيحات التأهل إلى النهائي.وشدد على أهمية بطولة كأس ، موضحا أن جميع المنتخبات والأجهزة الفنية تعمل بجد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.وأضاف أن الحصول على يومين للراحة لا يمثل مشكلة بالنسبة للمنتخب ، مؤكدا أن اللاعبين قادرون طاقتهم قبل المواجهة المرتقبة.واختتم داليتش تصريحاته بالتأكيد على أن "الفوز بكأس الخليج ليس أمرا سهلا"، مشيرا إلى أن "منتخب الإمارات مطالب بالعمل بقوة والسيطرة على مجريات المباراة، في ظل امتلاك المنتخب العماني قدرات كبيرة تجعله منافسا صعبا في نصف النهائي".