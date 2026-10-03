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رياضة

مدرب الإمارات: جاهزون لمواجهة منتخب عمان

Lebanon 24
03-10-2026 | 04:00
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أكد المدير الفني لمنتخب الإمارات زلاتكو داليتش، الجمعة، أن الجهاز الفني درس منتخب عمان بشكل جيد، وأصبح جاهزا لمواجهته السبت في قبل نهائي بطولة خليجي الديار العربية 27.
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وقال داليتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "درسنا منتخب عمان بشكل جيد، خاصة ما قدمه خلال الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الكويت، التي شهدت عودة قوية مكنته من حسم التأهل".


وأثنى داليتش على المنتخب العماني، وقال: "سنواجه منافسا محترما وقويا. المنتخب العماني يمتلك قوة كبيرة. رد فعل الفريق خلال آخر 20 دقيقة أمام الكويت كان مميزا، بعدما تمكن من قلب المعطيات والتأهل، وهو ما يعكس العمل الكبير الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبون".

وأعرب مدرب الإمارات عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه خلال البطولة، مؤكدا أن اللاعبين قدموا أداء جيدا، وأن التركيز حاليا ينصب على مواجهة عمان فقط، بعيدا عن الحديث عن ترشيحات التأهل إلى النهائي.

وشدد على أهمية بطولة كأس الخليج، موضحا أن جميع المنتخبات والأجهزة الفنية تعمل بجد من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وأضاف أن الحصول على يومين للراحة لا يمثل مشكلة بالنسبة للمنتخب الإماراتي، مؤكدا أن اللاعبين قادرون على استعادة طاقتهم قبل المواجهة المرتقبة.

واختتم داليتش تصريحاته بالتأكيد على أن "الفوز بكأس الخليج ليس أمرا سهلا"، مشيرا إلى أن "منتخب الإمارات مطالب بالعمل بقوة والسيطرة على مجريات المباراة، في ظل امتلاك المنتخب العماني قدرات كبيرة تجعله منافسا صعبا في نصف النهائي".
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