أزمة جديدة تضرب الكرة التركية.. رئيس الحكام خلف القضبان

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أمرت محكمة تركية بإيداع غوندوغدو، رئيس الهيئة المركزية للحكام التابعة للاتحاد ، وأربعة أشخاص آخرين الحبس الاحتياطي، في إطار تحقيقات بقضية فساد تتعلق بإدارة شؤون التحكيم.ومثل غوندوغدو وستة أشخاص آخرين أمام ، على خلفية اتهامات بالتلاعب في آليات تصنيف الحكام وتعييناتهم وتقييمهم وترقياتهم، إضافة إلى الامتحانات الخاصة بقوانين اللعبة. وقررت المحكمة حبس خمسة من المشتبه بهم، فيما أفرجت عن اثنين بشروط.وتشمل الاتهامات الموجهة إلى المشتبه بهم "تزوير وثائق رسمية" و"خيانة الأمانة" و"الحصول غير المشروع على بيانات شخصية"، فيما يعتقد أن مخالفات طالت تصنيفات الحكام وامتحانات الترقية وتعيينات المباريات.وتأتي القضية بعد نحو عام على إيقاف لكرة القدم 149 حكماً على خلفية فضيحة رهانات غير مشروعة، ما يعيد ملف نزاهة التحكيم إلى واجهة .