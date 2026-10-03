بعد تصاعد الأزمة.. جيسوس يفتح باب الحوار مع رونالدو

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اتخذ مدرب منتخب خطوة جديدة لاحتواء أزمته مع ، بعدما وافق على الجلوس إلى طاولة الحوار مع قائد المنتخب، بوساطة من ، في محاولة لإنهاء الخلاف الذي تفجّر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.وبحسب تقارير صحفية، أحرزت الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء داخل تقدماً في اتجاه تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن التسوية النهائية للأزمة لم تُحسم بعد.وبدأت الأزمة بعد جلوس على مقاعد البدلاء طوال مواجهة ، قبل أن تتصاعد عقب تصريحات التي شدد فيها على أن مكانة أي لاعب لا تمنحه معاملة خاصة، وأن القرار الفني بشأن التشكيلة يعود إليه وحده. وغادر رونالدو لاحقاً معسكر المنتخب في كوبنهاغن على متن طائرته الخاصة متجهاً إلى .ويأتي تحرك جيسوس في وقت أثارت فيه مغادرة رونالدو المعسكر جدلاً واسعاً بشأن مستقبله الدولي، وسط مساعٍ من الاتحاد لاحتواء الخلاف وإعادة الهدوء إلى المنتخب.