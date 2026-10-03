بعد تصاعد الأزمة.. جيسوس يفتح باب الحوار مع رونالدو

اتخذ مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس
خطوة جديدة لاحتواء أزمته مع كريستيانو رونالدو
، بعدما وافق على الجلوس إلى طاولة الحوار مع قائد المنتخب، بوساطة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم
، في محاولة لإنهاء الخلاف الذي تفجّر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وبحسب تقارير صحفية، أحرزت الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء داخل الاتحاد البرتغالي
تقدماً في اتجاه تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن التسوية النهائية للأزمة لم تُحسم بعد.
وبدأت الأزمة بعد جلوس رونالدو
على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج
، قبل أن تتصاعد عقب تصريحات جيسوس
التي شدد فيها على أن مكانة أي لاعب لا تمنحه معاملة خاصة، وأن القرار الفني بشأن التشكيلة يعود إليه وحده. وغادر رونالدو لاحقاً معسكر المنتخب في كوبنهاغن على متن طائرته الخاصة متجهاً إلى مدريد
.
ويأتي تحرك جيسوس في وقت أثارت فيه مغادرة رونالدو المعسكر جدلاً واسعاً بشأن مستقبله الدولي، وسط مساعٍ من الاتحاد البرتغالي
لاحتواء الخلاف وإعادة الهدوء إلى المنتخب.