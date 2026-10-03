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رياضة

بين أيرلندا وإسرائيل.. أصول فين أزاز تضعه وسط عاصفة سياسية

Lebanon 24
03-10-2026 | 23:00
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بين أيرلندا وإسرائيل.. أصول فين أزاز تضعه وسط عاصفة سياسية
بين أيرلندا وإسرائيل.. أصول فين أزاز تضعه وسط عاصفة سياسية photos 0
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وجد لاعب وسط منتخب أيرلندا فين أزاز نفسه في قلب أزمة تتجاوز كرة القدم، بعدما وضعت المواجهتان أمام إسرائيل اللاعب، المولود لأب أيرلندي وأم إسرائيلية، تحت ضغوط سياسية وعائلية غير مسبوقة.
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وبحسب تقرير لموقع "ذا أثلتيك"، خاض المنتخب الأيرلندي أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال 11 يوماً، بينها مواجهتان أثارتا دعوات واسعة إلى مقاطعة إسرائيل احتجاجاً على الحرب في غزة. 


وقبل المباراة الأولى، عقد لاعبو أيرلندا تصويتين داخل فندقهم في مدينة ديبريتسن المجرية لحسم قرار المشاركة. وكان أزاز بين المؤيدين لخوض اللقاء، وهو الخيار الذي حصل في النهاية على تأييد غالبية الفريق.


لكن المدرب هايمير هالغريمسون أبقاه على مقاعد البدلاء خلال الفوز على إسرائيل 3-0، وسط تقارير إيرلندية تحدثت عن تفكير اللاعب في إنهاء مسيرته الدولية بسبب الضغوط المحيطة بالقضية.


وعاد أزاز إلى التشكيلة الأساسية أمام النمسا، وخاض المباراة كاملة وسط ترحيب من الجماهير عند إعلان اسمه. وشهد اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 2-2، إلقاء كرات تنس تحمل رسائل مؤيدة لفلسطين داخل الملعب، إلى جانب اقتحام أحد المحتجين أرضية الميدان حاملاً العلم الفلسطيني.


وأشاد هالغريمسون بطريقة تعامل اللاعب مع الأزمة، قائلاً إنه أظهر "قدراً استثنائياً من التحكم والوعي العاطفي"، مؤكداً أنه اكتسب احتراماً كبيراً داخل غرفة ملابس المنتخب.


ويحمل أزاز، المولود في إنكلترا، روابط قوية بالبلدين. فوالده تيم ينحدر من مدينة كورك الأيرلندية، بينما كان جده لأمه النحات الإسرائيلي نحميا أزاز، وخدمت جدته يافا برتبة جنرال في الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير.


وسبق للاعب ساوثهامبتون أن أكد أن نشأته أتاحت له التعرف إلى ثقافات مختلفة، مشيراً إلى أن تضحيات والديه ودعمهما المتواصل كانا وراء وصوله إلى الاحتراف.


وتتجدد الضغوط الأحد، عندما تلتقي أيرلندا وإسرائيل للمرة الثانية خلال أسبوع، في مباراة تقام خلف أبواب مغلقة بمدينة باتشكا توبولا الصربية. وكان لاعبو أيرلندا قد خفضوا رؤوسهم خلال عزف النشيد الإسرائيلي في اللقاء الأول، بينما أكد هالغريمسون أن المواجهة المقبلة "لن تكون ودية".
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