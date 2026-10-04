زيدان: رونالدو جعلني أحقق أشياء لا تصدق

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وقال مدرب منتخب ، الذي تدريب رونالدو خلال 114 مباراة في : أعتقد أنه يجب أن نحيّي مسيرته الرائعة، فما حققه استثنائي. كنت محظوظاً بوجوده معي. أرفع له القبعة، لقد جعلني أحقق أشياء لا تُصدق. أشاد زين الدين زيدان بالنجم ، في ظل الجدل الدائر حول مستقبله مع منتخب البرتغال، مؤكداً أن اللاعب يظل أحد أبرز الأسماء في تاريخ .وقال مدرب منتخب ، الذي تدريب رونالدو خلال 114 مباراة في : أعتقد أنه يجب أن نحيّي مسيرته الرائعة، فما حققه استثنائي. كنت محظوظاً بوجوده معي. أرفع له القبعة، لقد جعلني أحقق أشياء لا تُصدق.

وشكّل أحد أنجح الشراكات في تاريخ ، حيث قاد زيدان الفريق، بوجود رونالدو، إلى التتويج بدوري أبطال ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018، بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني عام 2017.



كما شدد المدرب الفرنسي على حجم التقدير الذي يكنّه للدولي ، قائلاً: ما زلت أكن الكثير من الاحترام لجميع اللاعبين ، لكن أكثر لأولئك الذين عملت معهم وقضيت وقتاً إلى جانبهم، وخاصة كريستيانو الذي ساعدنا على الفوز بالكثير من الألقاب.



ورغم الإشادة الكبيرة، تجنب زيدان التعليق بشكل مباشر على الأزمة الحالية التي تحيط برونالدو مع منتخب البرتغال.