زيدان: رونالدو جعلني أحقق أشياء لا تصدق

أشاد زين الدين زيدان بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، في ظل الجدل الدائر حول مستقبله مع منتخب البرتغال، مؤكداً أن اللاعب يظل أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم
.
وقال مدرب منتخب فرنسا
، الذي أشرف على
تدريب رونالدو خلال 114 مباراة في ريال مدريد
: أعتقد أنه يجب أن نحيّي مسيرته الرائعة، فما حققه استثنائي. كنت محظوظاً بوجوده معي. أرفع له القبعة، لقد جعلني أحقق أشياء لا تُصدق.
وشكّل الثنائي
أحد أنجح الشراكات في تاريخ ريال مدريد
، حيث قاد زيدان الفريق، بوجود رونالدو، إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا
ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018، بالإضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني عام 2017.
كما شدد المدرب الفرنسي على حجم التقدير الذي يكنّه للدولي البرتغالي
، قائلاً: ما زلت أكن الكثير من الاحترام لجميع اللاعبين بشكل عام
، لكن أكثر لأولئك الذين عملت معهم وقضيت وقتاً إلى جانبهم، وخاصة كريستيانو الذي ساعدنا على الفوز بالكثير من الألقاب.
ورغم الإشادة الكبيرة، تجنب زيدان التعليق بشكل مباشر على الأزمة الحالية التي تحيط برونالدو مع منتخب البرتغال.