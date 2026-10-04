الرياضي يتوّج بلقب بطولة "وصل" لكرة السلة

تُوّج فريق الرياضي ، بطل ، بلقب السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «وصل - فاينال 8»، بعدما تغلب على غريمه التقليدي ومواطنه بنتيجة 75-67، في المباراة النهائية التي أقيمت في قاعة مجمع نوفل للرياضة والمسرح في ذوق مكايل.

وحسم الرياضي المباراة بأفضلية واضحة منذ الربع الأول، الذي أنهاه متقدمًا 26-14، قبل أن يقلص الحكمة الفارق في الربع الثاني الذي انتهى لمصلحته 20-14. وعاد الرياضي ليفرض أفضليته في الربع الثالث بنتيجة 15-11، ثم حسم الربع الأخير لمصلحته بفارق نقطتين 20-22.

وبهذا التتويج، أحرز الرياضي لقبه الثالث تواليًا في بطولة «وصل»، بينما فشل الحكمة في تحقيق لقبه الأول، رغم المشوار المميز الذي قدمه خلال منافسات «فاينال 8».

وكان الرياضي قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على العلا السعودي بنتيجة 82-78 في الدور نصف النهائي، فيما بلغ الحكمة المباراة النهائية بعد تخطيه الكويت بنتيجة 87-74.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، تألق الأميركي زاك لوفتون مع الرياضي، بعدما سجل 25 نقطة، إلى جانب 10 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وأضاف هايك غيوكجيان ونيك ويست 13 نقطة لكل منهما، مع تسجيل غيوكجيان 10 متابعات و3 تمريرات حاسمة، فيما حقق ويست 12 متابعة و3 تمريرات حاسمة. وسجل الأميركي دونوفان ويليامس 11 نقطة، إلى جانب 7 متابعات.

وفي صفوف الحكمة، كان كريم عز الدين أبرز المسجلين برصيد 17 نقطة و7 متابعات، فيما أضاف جيرارد حديديان 13 نقطة و5 متابعات.

وسجل الأميركيان جمال جونز وديشاوندري 9 نقاط لكل منهما، مع تحقيق جونز 8 متابعات، فيما سجل واشنطن 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة.