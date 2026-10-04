3 أرقام تمنح الإمارات الأفضلية قبل قمة السعودية في نهائي خليجي 27

يخوض منتخب مواجهة مرتقبة أمام نظيره السعودي، مساء الثلاثاء المقبل، في "خليجي 27"، بعدما نجح المنتخبان في تجاوز عقبة الدور نصف النهائي والوصول إلى المباراة الحاسمة على اللقب.وحجز "الأبيض" مقعده في النهائي عقب فوزه على بهدف دون رد، فيما احتاج المنتخب السعودي إلى ركلات الترجيح لتخطي قطر والتأهل إلى النهائي.

وقدم المنتخب بقيادة الكرواتي مشوارًا قويًا في البطولة، بعدما خاض 4 مباريات، حقق خلالها الفوز على واليمن، قبل التعادل مع قطر، ثم التفوق على عمان في نصف النهائي.وقبل المواجهة المرتقبة أمام ، يمتلك المنتخب الإماراتي 3 أرقام مميزة تعكس قوته الهجومية خلال منافسات البطولة.يتصدر منتخب الإمارات قائمة أقوى خطوط الهجوم في البطولة بعدما سجل 9 أهداف خلال مبارياته الأربع، بواقع 4 أهداف أمام اليمن و3 في شباك البحرين، إلى جانب هدف أمام قطر وآخر أمام عمان.ويحتل "الأبيض" أيضًا صدارة المنتخبات الأكثر تسديدًا على المرمى، بمتوسط 6 تسديدات في كل مباراة، وهو ما يعكس النشاط الهجومي للفريق.كما يتفوق المنتخب الإماراتي في صناعة الفرص، بعدما صنع 13 فرصة خلال مشواره في البطولة، ليأتي في صدارة هذه الإحصائية، وهو ما يمنح زلاتكو أكثر من سلاح قبل مواجهة السعودية في النهائي.