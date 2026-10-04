ضمن كلاسيكو السيدات...برشلونة يكتسح ريال مدريد بسباعية تاريخية

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حقق للسيدات فوزًا كاسحًا على غريمه بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة للسيدات.وفرضت سيدات سيطرتهن الكاملة على مجريات الكلاسيكو منذ الدقائق الأولى، ونجحن في حسم المباراة عمليًا في الشوط الأول، بعدما سجل الفريق الكتالوني 5 أهداف في مرمى .وكانت كلاوديا بينا هي العنوان الأبرز للانتصار التاريخي، بعدما سجلت أربعة أهداف بمفردها، لتصبح أول لاعبة تسجل "سوبر هاتريك" في تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد للسيدات.وافتتحت بينا التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن تعود وتسجل هدفين آخرين في الدقيقتين 28 و32، فيما أضافت كارولين جراهام هانسن الهدف الرابع في الدقيقة 33.وقبل نهاية الشوط الأول، أكملت بينا رباعيتها الشخصية والهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة.ولم تتوقف أهداف برشلونة بعد الاستراحة، فقد أضافت إيفا بايور الهدف السادس في الدقيقة 55، قبل أن تختتم سيدني شرتنلايب مهرجان الأهداف في الدقيقة 88 بتسديدة قوية.وبهذا الانتصار، حققت سيدات برشلونة أكبر فوز في تاريخ مواجهات الكلاسيكو أمام ريال مدريد، كما حافظ الفريق على العلامة الكاملة في الدوري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 13 نقطة.