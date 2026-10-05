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رياضة

من هو غونزالو راموس "قناص" البرتغال الخطير؟

Lebanon 24
05-10-2026 | 04:47
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خطف غونزالو راموس الأضواء مع منتخب البرتغال، بعدما واصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في دوري الأمم الأوروبية، وقاد بلاده للفوز على النرويج 2-1، ليؤكد قدرته على تعويض الغياب المؤقت لقائد المنتخب الأسطورة كريستيانو رونالدو.
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وسجل راموس هدف البرتغال الثاني في المباراة التي أقيمت على ملعب "دراغاو"، بعدما استغل تمريرة من جواو فيليكس عقب كرة بينية مميزة من فيتينيا، ليضع الكرة في الشباك ويمنح منتخب بلاده هدف التقدم. 
 
ورفع مهاجم ميلان رصيده إلى 14 هدفًا بقميص المنتخب البرتغالي، بمعدل هدف كل 92 دقيقة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الخيارات الهجومية في تشكيلة المدرب جورجي جيسوس.

وجاء تألق راموس في أول مباراة للبرتغال بعد غياب كريستيانو رونالدو، ليحصل على فرصة جديدة لإثبات قدرته على قيادة الخط الأمامي للمنتخب.

ولم يكتفِ راموس بالتسجيل، إذ ظهر بصورة نشطة طوال المباراة، وتحرك باستمرار داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من المساحات التي وفرتها له تحركات زملائه.

ويأتي تألقه في توقيت مهم، بعدما أصبح مطالبًا بتحمل مسؤولية هجومية أكبر، خصوصًا مع استمرار الغموض بشأن موعد عودة رونالدو إلى صفوف المنتخب.
 
ويمتاز راموس بقدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء وقراءة مسار الهجمات، إلى جانب حسه التهديفي وقدرته على استغلال أنصاف الفرص.

وأثبت المهاجم البرتغالي ذلك مجددًا أمام النرويج، بعدما ظهر في المكان المناسب لإنهاء هجمة بدأت بتمريرة من فيتينيا، قبل أن يرسل جواو فيليكس الكرة إليه ويحولها راموس إلى هدف.

ويملك راموس سجلًا لافتًا مع المنتخب، إذ وصل إلى هدفه الدولي الـ14، بعدما سجل في 3 مباريات متتالية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. (إرم نيوز) 
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