تعيين المغربي جلال جيد لقيادة نهائي خليجي 27 بين السعودية والإمارات

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيين طاقم التحكيم المكلف بإدارة نهائي بطولة خليجي الديار العربية 27، الذي يجمع السعودية والإمارات، الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وسيتولى المغربي جلال جيد قيادة المباراة، بمساعدة مواطنيه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، فيما سيكون الكويتي عبدالله جمالي الحكم الرابع، ومواطنه سعود الشمالي الحكم الخامس.
وفي تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، عُيّن المغربي حمزة الفارق حكماً للفيديو، والهولندي أروين بلانك مساعداً له، والبحريني إسماعيل حبيب مساعداً ثانياً، بينما يتولى العماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.
وبلغت السعودية النهائي بعد تخطي قطر بركلات الترجيح 3-2، عقب تعادل المنتخبين سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما تأهلت الإمارات بفوزها على عُمان بهدف دون رد.