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رياضة

كرة القدم في 2026 تتغير... لا وصفة واحدة للنجاح

Lebanon 24
05-10-2026 | 15:44
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كشفت كرة القدم في عام 2026 عن مجموعة من التحولات التكتيكية التي تعيد رسم طريقة بناء الهجمات والدفاع واستعادة الكرة، مع تراجع فكرة وجود أسلوب واحد قادر على تحقيق النجاح، مقابل تنوع أكبر في الحلول التي تعتمدها الفرق.
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وبحسب تحليل نشره موقع "ESPN"، برز الضغط العكسي كأحد أهم الاتجاهات في اللعبة، إذ أصبحت الفرق تحاول استعادة الكرة مباشرة بعد فقدانها، بدلاً من التراجع وانتظار إعادة تنظيم صفوفها. وبرز منتخب إسبانيا بشكل خاص في استغلال هذه اللحظات، بتحويل استعادة الكرة سريعاً إلى فرصة هجومية قبل أن يتمكن المنافس من تنظيم دفاعه.

ومن الاتجاهات اللافتة أيضاً الاعتماد المتزايد على البناء من الخلف بثلاثة مدافعين، وهو ما يمنح الفرق خيارات إضافية للخروج بالكرة تحت الضغط، إلى جانب التحركات والتبادلات المستمرة للاعبين في الأطراف لخلق المساحات وإرباك التنظيم الدفاعي.

كما أصبح استغلال المساحات بين العمق والأطراف أكثر أهمية، فيما باتت بعض الفرق تعتمد على لاعبين محددين لقيادة عملية التقدم بالكرة وتجاوز الخطوط الدفاعية للمنافس.

وفي الجانب الدفاعي، استمرت أهمية الضغط العالي، لكن مع بروز حلول مختلفة، بينها الكتل الدفاعية المتأخرة والتحولات السريعة بعد استعادة الكرة. ويشير التحليل إلى أن النجاح لم يعد مرتبطاً بضرورة فرض أسلوب واحد على جميع المباريات، بل بقدرة الفريق على اختيار الحل المناسب وفق ظروف اللقاء.

ومن أبرز التحولات أيضاً تطور دور حارس المرمى. فالحارس لم يعد مجرد لاعب مهمته الأساسية التصدي للكرات، بل أصبح جزءاً من عملية بناء اللعب، ويُستخدم أحياناً كخيار إضافي لخلق التفوق العددي في مواجهة ضغط الخصم.

ويأتي هذا التنوع في وقت خلص فيه تقرير فني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تحليل جميع مباريات كأس العالم 2026، إلى عدم وجود "وصفة واحدة للنجاح". وشملت أبرز الاتجاهات التي رصدها التقرير البناء بثلاثة مدافعين، تدوير اللاعبين على الأطراف، استغلال المساحات الداخلية، الضغط العالي، الضغط العكسي، الكتل الدفاعية، التحولات الهجومية وتطور دور حارس المرمى.

وبذلك، تبدو كرة القدم الحديثة أكثر اعتماداً على المرونة التكتيكية، بحيث تستطيع الفرق الانتقال بين الضغط العالي والدفاع المنظم والتحولات السريعة، بدلاً من الالتزام بنموذج ثابت طوال المباراة.
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