رحيل جماعي من مانشستر سيتي؟ كيف قد يقلب النادي سوق الانتقالات

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وبحسب تحليل نشره موقع "ESPN" بقلم مارك أوغدن، فإن مانشستر سيتي رفض نتائج اللجنة وتقدم باستئناف في 2 تشرين الأول، فيما قد تشمل المحتملة في حال فشل الطرد من الدوري أو خصم عدد كبير من النقاط يؤدي إلى الهبوط إلى البطولة الإنكليزية.ويرى التقرير أن الهبوط سيخلق أزمة مالية ضخمة للنادي، بعدما حصل الموسم الماضي على نحو 248.9 مليون جنيه إسترليني من جوائز الدوري الإنكليزي ودوري أبطال ، في حين لا يحصل النادي في دوري البطولة سوى على نحو 5.7 ملايين جنيه سنوياً من حقوق البث.كما بلغت فاتورة أجور سيتي في موسم 2024-2025 نحو 408.4 ملايين جنيه، ويرجح التقرير أنها اقتربت الآن من 450 مليوناً بعد التعاقدات الجديدة، فيما بلغت الإيرادات التجارية 340.4 مليون جنيه في الموسم نفسه.وفي حال فقد النادي إيرادات الدوري الممتاز ودوري الأبطال، سيكون من الصعب عليه الاحتفاظ بهذا الحجم من الرواتب، ما قد يدفعه إلى بيع عدد كبير من لاعبيه. لكن المشكلة الأخرى تتمثل في أن سيتي قد لا يحصل على قيمتهم السوقية المعتادة، لأن الأندية المنافسة ستدرك حاجته إلى التخلص من العقود المرتفعة.وينقل التقرير عن مدير سابق في الدوري الإنكليزي أن سيتي قد يضطر أيضاً إلى تحمل جزء من رواتب لاعبيه عند انتقالهم، إذا كان النادي الجديد غير مستعد لدفع الراتب نفسه. ويضرب مثالاً بلاعب يتقاضى 200 ألف جنيه أسبوعياً في سيتي بينما لا يستطيع ناديه الجديد دفع أكثر من 150 ألفاً، ما يعني أن سيتي قد يتحمل الفارق.ويشير التقرير كذلك إلى أن النادي لديه التزامات مالية مرتبطة بصفقات سابقة، إذ بلغت ديونه الصافية المتعلقة بالانتقالات 327.6 مليون جنيه وفق أحدث حساباته، ما يعني أن بيع اللاعبين بأسعار منخفضة مع استمرار تحمل جزء من رواتبهم قد لا يترك له عائداً كبيراً.وقد يصل الأمر، بحسب التقرير، إلى احتمال رحيل بعض اللاعبين من دون مقابل إذا اعتُبرت عقودهم قابلة للفسخ نتيجة ظروف القضية. وينقل ESPN عن المحامي بول غيلروي احتمال أن يجادل لاعبون بأن النادي أخلّ بالثقة المتبادلة التي تقوم عليها عقود العمل، وإن كان ذلك سيعتمد على ظروف كل حالة.ويقدر موقع "Transfermarkt" قيمة تشكيلة سيتي بنحو 1.22 مليار جنيه إسترليني، لكن التقرير يرى أن خروج اللاعبين في ظروف اضطرارية سيجعل من الصعب على النادي استعادة هذه القيمة، مع استعداد أندية إنكلترا وأوروبا لاقتناص الصفقات بأسعار أقل.وبالتالي، فإن هبوط مانشستر سيتي، إذا حدث، لن يقتصر تأثيره على النادي نفسه، بل قد يخلق موجة انتقالات استثنائية، مع توفر عدد كبير من اللاعبين البارزين في السوق في الوقت نفسه وبأسعار قد تنخفض بصورة حادة.