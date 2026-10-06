تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

وداع ميسي يشعل حماس الجماهير في الأرجنتين.. اليكم تفاصيل المباراة الاخيرة

Lebanon 24
06-10-2026 | 00:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وداع ميسي يشعل حماس الجماهير في الأرجنتين.. اليكم تفاصيل المباراة الاخيرة
وداع ميسي يشعل حماس الجماهير في الأرجنتين.. اليكم تفاصيل المباراة الاخيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده، عندما يستضيف بنين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، في ليلة يتوقع أن تشهد احتفالا استثنائيا بتوديع واحد من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ.
Advertisement

وتسعى الأرجنتين إلى تنظيم وداع يليق بقائدها وأيقونتها، في مشهد مختلف عن النهاية التي عاشها أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا مع المنتخب.
ويحظى وداع ميسي باهتمام جماهيري واسع، إذ تجاوز عدد الأشخاص الذين دخلوا منصة بيع التذاكر عبر الإنترنت نصف مليون شخص.

وقال المعلق الشهير لمباريات المنتخب الأرجنتيني أرييل سينوسيان، إن حجم الإقبال يعكس رغبة الجماهير في أن تكون جزءا من هذه اللحظة التاريخية، مضيفا أن الملعب كان سيمتلئ حتى لو كان يتسع لـ200 ألف متفرج.

وأوضح المدير الفني للأرجنتين ليونيل سكالوني، إنه "كان بالإمكان ملء 5 ملاعب" بالمشجعين الراغبين في حضور المباراة الأخيرة لميسي مع المنتخب.

وسيحتضن ملعب مونومنتال، معقل نادي ريفر بليت، نحو 85 ألف مشجع، بينما أعلن الاتحاد الأرجنتيني إقامة منطقة جماهيرية ضخمة تحمل اسم "Gracias, Leo"، أو "شكرا ليو" قرب الملعب، اعتبارا من ظهر يوم المباراة.
قميص خاص ومراسم تكريم

وسيظهر لاعبو منتخب الأرجنتين خلال المباراة بقميص خاص يحمل أسماء وأرقاما باللون الذهبي، صمم خصيصا لهذه المناسبة.

كما وُجهت الدعوة إلى جميع لاعبي المنتخب المتوج ببطولة كأس العالم 2022، الذين لم تضمهم القائمة الحالية، لحضور المباراة برفقة عائلاتهم.

ورغم عدم الكشف عن جميع تفاصيل مراسم التكريم، تحدثت وسائل إعلام أرجنتينية عن برنامج خاص للاحتفال بلاعب إنتر ميامي الأميركي.

ومن المنتظر أن يقدم عدد من الفنانين عروضا قبل انطلاق المباراة، بينما يتوقع أن يقام الجزء الأكبر من مراسم التكريم بعد صافرة النهاية.

وبحسب قناة "تي واي سي سبورتس"، سيحصل ميسي على لوحة تذكارية وقميص خاص، كما قد يشاهد مقطع فيديو يعرض على شاشات الملعب، قبل أن يلقي كلمة أمام الجماهير.

وانضم ميسي، المولود في مدينة روساريو، إلى معسكر "راقصي التانغو"، الأحد، وخاض أول حصة تدريبية قبل أن يشارك زملاءه وجبة شواء.

وسيخوض، الإثنين، آخر حصة تدريبية له مع المنتخب، قبل أن يطوي صفحة مسيرة دولية حافلة بالألقاب والإنجازات.
مواضيع ذات صلة
سكالوني يكشف كواليس مباراة "وداع ميسي" مع الأرجنتين
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كواليس مباراة "وداع ميسي" مع الأرجنتين.. هذا ما كشفه سكالوني
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
يونس إبراهيم يشعل حماس جماهير برايتون بثنائية في شباك باريس
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار من روما يبعد نجمين عن وداع ميسي
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 09:30:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأرجنتيني ليونيل ميسي

المدير الفني

ليونيل ميسي

كأس العالم

كرة القدم

أرجنتيني

الكشف عن

ليونيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-06
Lebanon24
01:15 | 2026-10-06
Lebanon24
23:00 | 2026-10-05
Lebanon24
16:24 | 2026-10-05
Lebanon24
15:53 | 2026-10-05
Lebanon24
15:44 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24