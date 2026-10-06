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رياضة

فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتصدر مجموعتها

Lebanon 24
06-10-2026 | 02:00
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فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا وتتصدر مجموعتها
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حوّل المنتخب الفرنسي تأخره إلى انتصار عريض بنتيجة 4-1 على ضيفه البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما على استاد فرنسا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.
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افتتح دودي لوكيباكيو التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 35، ليبدو أن الضيوف في طريقهم لخطف نقاط المباراة.


لكن المدرب زين الدين زيدان أجرى تغييرات هجومية في الشوط الثاني، إذ دفع بالثلاثي ديزريه دوي وريان شرقي ومايكل أوليسه، الذين قلبوا الموازين في آخر 15 دقيقة.

وأدرك دوي التعادل بتسديدة يسارية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 77، وبعد أربع دقائق فقط وضع شرقي فرنسا في المقدمة مستفيدا من عرضية أوليسه.

ثم عاد أوليسه ليوقع هدفين من مسافة قريبة في الدقائق الأخيرة والوقت بدل الضائع، ليكتمل الانتصار الكاسح.

ويمثل هذا الفوز أول انتصار لزيدان على أرضه بصفته مدربا للمنتخب الفرنسي، بعد ثلاثة أيام من التعادل 1-1 مع إيطاليا، ليعزز موقعه في قيادة الديوك.
وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، فازت إيطاليا 3-1 على تركيا، بفضل أهداف جيانلوكا سكاماكا وريكاردو كالافيوري وبيو إسبوزيتو، فيما كان أرال سيمسير قد سجل هدف التعادل المؤقت لتركيا بعد مرور ساعة من اللعب.

وبهذه النتائج، تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 10 نقاط، متقدمة بـ 3 نقاط على إيطاليا وأربع على بلجيكا، فيما تتذيل تركيا الترتيب بعد خسارتها في مبارياتها الأربع.
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زين الدين زيدان

المجموعة الأولى

زين الدين

الأوروبي

إيطاليا

أوروبي

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