كيف ردّ مبابي على رواية خلافه مع ريال مدريد وزيدان

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وجاء رد المهاجم الفرنسي، الإثنين، بسخرية على معلومات تناولتها برنامج "لا تريبو"، وهي جلسة التي يقدمها الصحفي راؤول فاريلا عبر إذاعة "راديو ماركا"، بشأن الأسباب التي قيل إنها تقف وراء تصرفه خلال آخر "ديربي ".





وفي حديثه عبر البرنامج، قال الصحفي تينتو إن مبابي طلب من مدريد دعمه خلال الأسبوع الذي سبق الديربي، من خلال إطلاق حملة لمساندته في سباق ، إلا أن النادي الملكي رفض طلبه.



وأوضح تينتو: "ما قيل لي هو أن مبابي طلب من النادي خلال أسبوع الديربي بذل جهد والقيام بحملة لصالحه من أجل الذهبية، فهذا ما يهمه. لكن النادي لم يستجب".



وربط الصحفي الإسباني بين رفض النادي وسلوك مبابي خلال المباراة، زاعماً أن المهاجم كان مستاءً من الرد الذي تلقاه، وأن ذلك ربما أسهم في تفسير تصرفه خلال الديربي. رد على تقارير تفيد بغضبه من مدربه في وفريقه بسبب عدم المشاركة في حملة لدعمه للفوز بالكرة الذهبية.وجاء رد المهاجم الفرنسي، الإثنين، بسخرية على معلومات تناولتها برنامج "لا تريبو"، وهي جلسة التي يقدمها الصحفي راؤول فاريلا عبر إذاعة "راديو ماركا"، بشأن الأسباب التي قيل إنها تقف وراء تصرفه خلال آخر "ديربي ".وفي حديثه عبر البرنامج، قال الصحفي تينتو إن مبابي طلب من مدريد دعمه خلال الأسبوع الذي سبق الديربي، من خلال إطلاق حملة لمساندته في سباق ، إلا أن النادي الملكي رفض طلبه.وأوضح تينتو: "ما قيل لي هو أن مبابي طلب من النادي خلال أسبوع الديربي بذل جهد والقيام بحملة لصالحه من أجل الذهبية، فهذا ما يهمه. لكن النادي لم يستجب".وربط الصحفي الإسباني بين رفض النادي وسلوك مبابي خلال المباراة، زاعماً أن المهاجم كان مستاءً من الرد الذي تلقاه، وأن ذلك ربما أسهم في تفسير تصرفه خلال الديربي.

وقال تينتو: "الآن أفهم تصرف مبابي في الملعب خلال ذلك الديربي، فقد كان الأمر مذهلا. ليس من الطبيعي أن تتعرض للطرد أو أن تلعب وأنت ناقص العدد ثم تمشي في الملعب. كان ريال مدريد يلعب بتسعة لاعبين، وأنا أعلم أن السبب هو ذلك الغضب الذي شعر به".



ووفقا للرواية نفسها، فقد تقدم مبابي بطلب مماثل إلى ، طالبا منه دعم حملته للفوز بالكرة الذهبية، إلا أن مدرب ريال مدريد السابق لم يتمكن من دعمه، في ظل منافسة مواطنه عثمان ديمبيلي على الجائزة.



كما تحدث التقرير عن دخول مبابي في معركة نفوذ مع ريال مدريد، محذرا النادي من رد فعل جماهيره إذا اعتقدت أن المهاجم يضع طموحاته الشخصية فوق مصلحة الفريق.



ولم يتأخر رد مبابي على هذه الرواية، إذ علق بسخرية على منشور لـ"راديو ماركا" عبر إنستغرام، قائلا: "نعم، نعم، لقد غضبت حتى من عمتي الكبرى أيضا".