بعد مغادرة معسكر البرتغال.. رونالدو في ملعب البادل

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ظهر كريستيانو رونالدو في ملعب للبادل إلى جانب اللاعب الأرجنتيني ميغيل لامبيرتي، في صور تداولتها وسائل إعلام بعد مغادرة قائد البرتغال معسكر منتخب بلاده، وسط الجدل بشأن علاقته بالمدرب جورجي جيسوس ومستقبله الدولي.وبعيدا عن أسئلة التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء، كشف اللقاء جانبا آخر من اهتمامات نجم النصر السعودي، الذي جمعه شغفه بالبادل بأحد لاعبيها المعروفين.من متابعة رونالدو إلى مشاركته الملعبوبحسب تغطيات إعلامية نقلت عن حساب لامبيرتي على "إنستغرام"، نشر اللاعب الأرجنتيني صورة تجمعه برونالدو داخل ملعب البادل، وأرفقها برسالة تحدث فيها عن انتقاله من الإعجاب بالنجم البرتغالي خلال مسيرته مع إلى مشاركته ممارسة رياضة أخرى.واستعاد لامبيرتي لقاءهما الأول، حين أخبر رونالدو بإعجابه بما قدمه ، قبل أن يوضح أن حديثهما الأخير أتاح له التعرف بصورة أكبر على شخصيته ونظرته إلى الحياة ومسيرته.وأشاد لاعب البادل بوضوح رؤية رونالدو لما يريد القيام به، وبالسعادة التي لمسها لديه أثناء الحديث، كما تحدث عن الحماس الذي أبداه النجم البرتغالي تجاه البادل.وتمنح هذه التفاصيل الصور قيمة تتجاوز لقاء بين رياضيين؛ فهي تقدم شهادة من لاعب اعتاد متابعة رونالدو من خارج الملعب، ثم وجد نفسه إلى جانبه، يستمع إليه ويتبادل معه الحديث عن رياضة تجمعهما.لكن الصور لا تكشف موقف رونالدو من مستقبله الدولي، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها رسالة بشأن الأزمة مع المنتخب. كذلك، فإن تداولها بعد مغادرته المعسكر لا يكفي للجزم بأنها توثق أول ظهور علني له منذ ذلك القرار.خلفية تلاحق الصورويأتي الاهتمام بهذا الظهور بعدما غادر رونالدو معسكر البرتغال في كوبنهاغن، عقب بقائه على مقاعد البدلاء خلال الفوز على النرويج، ثم معرفته بأنه لن يبدأ المباراة التالية أمام الدنمارك.وكان قائد المنتخب قد أعلن أنه سيكشف في الوقت المناسب أسباب مغادرته، وهو ما أبقى الأسئلة مفتوحة بشأن ما حدث داخل المعسكر وحدود الخلاف مع الجهاز الفني.وبحسب ، أكد جيسوس أن عودة رونالدو إلى المنتخب تظل ممكنة إذا اختار ذلك، فيما أبقى الاتحاد البرتغالي الباب مفتوحا أمام قائده. ولم يعلن اللاعب اعتزاله الدولي.ملعب مختلف وأسئلة مستمرةفي ملعب البادل، تتقدم تفاصيل اللقاء على الجدل الفني. لامبيرتي يتحدث عن شخصية رونالدو واهتماماته، بينما يظل الكروي منصبا على دوره المقبل مع البرتغال وإمكانية عودته في تجمع جديد.ولا يقدم الظهور إجابة عن تلك الأسئلة، لكنه يتيح للجمهور رؤية اللاعب خارج السياق الذي سيطر على أخباره خلال الأيام الماضية، يمارس لعبة أخرى، ويتحدث بحماس عنها، ويلتقي لاعبا طالما تابع مسيرته.وبين صورة البادل وتصريحات الجهاز الفني، يبقى مستقبل رونالدو مع المنتخب بانتظار موقف واضح منه. أما المؤكد في هذا اللقاء، وفق ما نقل عن لامبيرتي، فهو أن اهتمام قائد البرتغال بالمنافسة لا يتوقف عند ملاعب كرة القدم.