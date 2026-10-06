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رياضة

اختتام بطولة الأرز الثانية للغولف في عجمان

Lebanon 24
06-10-2026 | 03:27
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اختُتمت الأحد الماضي منافسات النسخة الثانية من بطولة الأرز اللبنانية للغولف، التي احتضنها نادي الزوراء للغولف في عجمان خلال الفترة من 2 إلى 4 تشرين الاول الجاري، بتنظيم الاتحاد اللبناني للغولف وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للغولف، وسط مشاركة واسعة بلغت 66 لاعباً ولاعبة من الهواة يمثلون أكثر من 19 جنسية، وشهدت منافسات قوية على مدار ثلاث جولات.
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توج ألكسندر روشكا لاعب منتخب الإمارات بلقب فئة الرجال، بعدما تصدر الترتيب برصيد 3 ضربات تحت المعدل «-3»، مؤكداً تفوقه في منافسات البطولة، فيما توجت الهندية أنورادها تشودهوري بلقب السيدات بالنتيجة ذاتها «-3».
وجاء أوسكار كريغ من الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني لفئة الرجال برصيد +1، بينما حلت اللبنانية سارة سلام في المركز الأول لفئة السيدات صافي برصيد +1، وجاءت البريطانية إيموجن هول في المركز الثالث برصيد +4. وبمنافسات فئة الصغار فاز بالمركز الأول الإيطالي لوجينو غلايني وحل ثانياً انكا ماتيو، وفي المركز الثالث جاء بيكاردو بيناكو من إيطاليا.
قام بتتويج الفائزين كل من اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف وكريم سلام رئيس الاتحاد اللبناني للغولف بحضور كل من السفير اللبناني بالدولة طارق منيمنه والقنصل العام بينيلا عبدالله وماهر بيضون نائب رئيس الاتحاد اللبناني وأكرم سكيك مدير عام الاتحاد الإماراتي ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اللبناني الشيخ موس الزين عبد الرحمن الحوت ومنذر جوجو، ومن نادي عجمان اندرو برايسير المدير العام ونائبه فيليب هنرسون وانا ملينو والعديد من المسؤولين واللاعبين وأولياء الأمور، حيث تم تتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات المخصصة لكل مركز، كما تم تقديم درع تذكارية لاتحاد الإمارات للغولف ولنادي الزوراء للغولف.

وأعرب كريم سلام، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته النسخة الثانية من بطولة الأرز اللبنانية، موجهاً الشكر والتقدير إلى الاتحاد الإماراتي للغولف، وإلى إدارة نادي الزوراء للغولف، على ما قدماه من دعم وتعاون أسهم في إخراج البطولة بالصورة التي تليق باسمها ومكانتها.

وأكد سلام أن البطولة تمثل نموذجاً مميزاً للتعاون الرياضي بين الإمارات ولبنان، مشيراً إلى أن إقامة بطولة الأرز اللبنانية في دولة غير الدولة المؤسسىة للبطولة تعد تجربة هي الأولى من نوعها، الأمر الذي يعكس روح التعاون والانفتاح التي تجمع الاتحادات الرياضية في البلدين.

وأوضح سلام، إن هذا النجاح ليس غريباً على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، التي اعتادت احتضان مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية، وتوفير كل مقومات النجاح لها، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به قيادة الاتحاد الإماراتي للغولف في دعم وتطوير اللعبة.

كما ثمّن رئيس الاتحاد اللبناني للغولف الدور الذي قام به معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للغولف الرئيس الفخري الحالي، في دعم النسخة الأولى من البطولة، مؤكداً أن اهتمامه وتوجيهاته أسهما في ترسيخ هذه المبادرة ووضعها على طريق النجاح.

وأشاد سلام بالجهود المتواصلة التي يبذلها اللواء الركن طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، مؤكداً أنه واصل النهج نفسه في الاهتمام بالبطولة وتقديم الدعم اللازم، والعمل على توفير مختلف فرص النجاح أمام اللجنة المنظمة والمشاركين.
وأضاف سلام، أن هذا التعاون الوثيق بين الاتحادين اللبناني والإماراتي يؤكد أهمية الشراكات الرياضية في تطوير لعبة الغولف، وفتح المجال أمام اللاعبين الهواة للاحتكاك والتنافس، إلى جانب تعزيز العلاقات الرياضية بين الأشقاء.

من جهته، أشاد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، وما شهدته من مستويات فنية متميزة وتنظيم رفيع ومنافسات قوية عكست التطور الذي تشهده الرياضة، مؤكداً أن النجاحات التي تحققت تمثل ثمرة للتعاون والجهود المشتركة بين جميع الجهات المشاركة. وهنأ جميع الفائزين والمتوجين بالمراكز الأولى، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين الذين قدموا مستويات مشرفة وأسهموا في إنجاح الحدث.
وأكد الهاشمي، حرص اتحاد الإمارات على مواصلة تعزيز وترسيخ أواصر التعاون والشراكة مع اتحاد لبنان للغولف الشقيق، بما يخدم تطور اللعبة ويدعم مسيرتها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى جاهزية الإمارات واستعدادها لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة، وتوفير أفضل مقومات النجاح لها.

كما ثمّن المشاركة الكبيرة والفاعلة من الجنسين، والتي عكست اتساع قاعدة الممارسين للعبة وحرص الاتحادات على توفير الفرص أمام الجميع للمنافسة والتطور وتحقيق الإنجازات.

شهدت البطولة مشاركة 66 لاعباً ولاعبة من أكثر من 19 جنسية، ما منح المنافسات طابعاً دولياً مميزاً، حيث تنافس المشاركون على مدار ثلاث جولات في أجواء رياضية مميزة على أرضية نادي الزوراء للغولف بعجمان.
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