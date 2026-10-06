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رياضة

"أنا ثري ولا أحتاج للركض".. لاعب يثير الجدل

Lebanon 24
06-10-2026 | 13:57
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أنا ثري ولا أحتاج للركض.. لاعب يثير الجدل
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أثار البرازيلي فريد، لاعب فنربخشة التركي، جدلاً بعد كشفه تفاصيل عن سلوك زميله السابق، المهاجم الكولومبي جون دوران، الذي تنقّل بين خمسة أندية خلال أقل من عامين.
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وقال فريد، خلال ظهوره في برنامج "تشارلا بودكاست"، إنه كان يحث دوران على الالتزام بالتدريبات، لكن الأخير كان يردّ: "أنا ثري بالفعل ولا أحتاج إلى الركض".

وأضاف أن دوران كان يتباهى بثروته، مؤكداً أنه أمّن المستقبل المالي لعائلته لثلاثة أجيال، مشيراً إلى أنه توقف لاحقاً عن حضور التدريبات.

وكان دوران، البالغ 22 عاماً، قد انتقل من أستون فيلا إلى النصر السعودي في كانون الثاني 2025 مقابل 77 مليون يورو، قبل أن يلعب لفنربخشة وزينيت سان بطرسبورغ، وصولاً إلى بنفيكا البرتغالي.

وتشير تقديرات إلى أن راتبه السنوي مع النصر يبلغ نحو 20 مليون يورو، وسط تساؤلات بشأن مستقبله الكروي في ظل تنقلاته المتكررة.
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